EEUU felicitó a Nasry Asfura por su triunfo y llamó a respetar los resultados en Honduras

El Gobierno de Estados Unidos felicitó a Nasry “Tito” Asfura tras su declaración oficial como presidente electo de Honduras, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país.

El mensaje fue difundido este miércoles, 24 de diciembre, por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó que la victoria del candidato del Partido Nacional fue confirmada por la autoridad electoral hondureña después de un prolongado proceso de conteo y revisión de actas.

«El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio», expresó Rubio por medio de cuenta de la red social X.

La postura oficial de Washington llega en medio de un clima de fuerte atención internacional y creciente presión sobre las instituciones hondureñas, tras un escrutinio que se prolongó por casi un mes e implicó la revisión extraordinaria de cientos de actas con «inconsistencias».

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

El proceso electoral, que mantuvo en suspenso al país y a buena parte de la región, estuvo marcado por fallas técnicas y una oleada de impugnaciones y críticas por parte de la oposición.

Al final se confirmó la victoria de Asfura, quien obtuvo el 40,26 % de los votos en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

ERA EL CANDIDATO QUE APOYÓ TRUMP

Como se informó en su oportunidad, la campaña del ahora presidente electo de Honduras contó con el respaldo del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó abiertamente su apoyo a Asfura y lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad”.

El mandatario estadounidense también señaló que cualquier futura cooperación con Honduras dependería de la relación que establezca con el nuevo presidente, y enfatizó que, trabajando juntos, podrían “combatir a los narcocomunistas”.