EEUU exigió a Díaz-Canel la liberación de «todos los presos políticos» de Cuba previo al pronunciamiento que hará este viernes

La Embajada de Estados Unidos en Cuba exigió al gobierno de Miguel Díaz‑Canel la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla, con especial énfasis en el caso de Saylí Navarro y su padre, el opositor Félix Navarro.

“Nos unimos a este llamo que se libere a Sayli Navarro y también a su padre Félix Navarro y los demás presos políticos. Es insólito que sigan encarcelados”, indicó la Embajada de Estados Unidos en Cuba por medio de su cuenta en X (antes Twitter).

El pronunciamiento, difundido en redes sociales, se suma al llamado de la activista Rosa María Payá, quien ha denunciado reiteradamente la situación de ambos y la creciente represión contra la disidencia en Cuba.

De momento, las autoridades cubanas no han respondido a la exigencia de Estados Unidos en relación con los presos políticos, pero este jueves se anunció que Miguel Díaz-Canel comparecerá este viernes, 13 de marzo, ante los medios de comunicación para abordar presumiblemente asuntos del acontecer nacional e internacional.

Según informó el medio Cubadebate, la intervención está prevista para las 7:30 de la mañana y será transmitida por cadena nacional de radio y televisión.

Saylí Navarro, miembro de las Damas de Blanco, cumple una condena de ocho años por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.

Fue detenida violentamente junto a su padre cuando acudían a una estación policial en Matanzas, para preguntar por otros activistas arrestados.

Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en su proceso judicial, así como condiciones de reclusión que califican de inhumanas.

Este martes, Saylí cumplió 40 años de vida dentro de una celda, tras cinco años privada de libertad.

La Embajada estadounidense calificó de «insólito» que ambos continúen encarcelados y reiteró que la liberación de todos los presos políticos es un requisito indispensable para cualquier avance en materia de derechos humanos en Cuba.

Payá, por su parte, recordó que Saylí ha dedicado su vida a la lucha cívica desde muy joven. Lo hacía compañando a su padre en iniciativas como el Proyecto Varela. Además, se advirtió que su caso simboliza la persistencia de la represión estatal contra quienes exigen cambios democráticos.

PRESOS POLÍTICOS EN CUBA

Según la organización Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en febrero de este año un nuevo récord de 1.214 presos políticos. Solo ese mes se sumaron 28 nuevos casos, entre ellos 23 hombres y cinco mujeres.

Entre los detenidos hay 131 mujeres encarceladas por motivos políticos. También figura un total de 31 personas que fueron arrestadas siendo menores de edad. Mientras que 467 padecen patologías médicas graves y 47 permencen tras las rejas con trastornos severos de salud mental. Se denuncia que no reciben tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.

Más grave, es que organizaciones de derechos humanos han señalado que desde 2022 más de 10 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado cubano. La mayoría dentro de las cárceles.