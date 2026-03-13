EEUU

EEUU exigió a Díaz-Canel la liberación de «todos los presos políticos» de Cuba previo al pronunciamiento que hará este viernes

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Cuba alcanzó en febrero de 2026 un nuevo récord de 1.214 presos políticos / Archivo

La Embajada de Estados Unidos en Cuba exigió al gobierno de Miguel Díaz‑Canel la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla, con especial énfasis en el caso de Saylí Navarro y su padre, el opositor Félix Navarro.  

Contents

“Nos unimos a este llamo que se libere a Sayli Navarro y también a su padre Félix Navarro y los demás presos políticos. Es insólito que sigan encarcelados”, indicó la Embajada de Estados Unidos en Cuba por medio de su cuenta en X (antes Twitter).

Leer Más

La casa británica Henry Aldridge & Son anunció una subasta para las pertenencias de Frederick Sutton, un empresario de Nueva Jersey que falleció en el naufragio del Titanic en abril de 1912.  
Los objetos recuperados del Titanic de un pasajero de Nueva Jersey buscan nuevo dueño, se subastarán por más de 100.000 dólares
Violento tiroteo en Universidad de Atlanta dejó un fallecido y policía herido: Filtraron la posible hipótesis del ataque
Trump dice que su país podría extraer el petróleo de Venezuela durante años: «Solo el tiempo lo dirá»

El pronunciamiento, difundido en redes sociales, se suma al llamado de la activista Rosa María Payá, quien ha denunciado reiteradamente la situación de ambos y la creciente represión contra la disidencia en Cuba.  

De momento, las autoridades cubanas no han respondido a la exigencia de Estados Unidos en relación con los presos políticos, pero este jueves se anunció que Miguel Díaz-Canel comparecerá este viernes, 13 de marzo, ante los medios de comunicación para abordar presumiblemente asuntos del acontecer nacional e internacional. 

Según informó el medio Cubadebate, la intervención está prevista para las 7:30 de la mañana y será transmitida por cadena nacional de radio y televisión. 

LEA TAMBIÉN: CUBA «ESTÁ LISTA PARA DIALOGAR CON EEUU» TRAS PRESIONES DE TRUMP, ESTO DIJO SU EMBAJADORA DESDE WASHINGTON

Saylí Navarro, miembro de las Damas de Blanco, cumple una condena de ocho años por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.  

Fue detenida violentamente junto a su padre cuando acudían a una estación policial en Matanzas, para preguntar por otros activistas arrestados.  

Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en su proceso judicial, así como condiciones de reclusión que califican de inhumanas.  

Este martes, Saylí cumplió 40 años de vida dentro de una celda, tras cinco años privada de libertad. 

La Embajada estadounidense calificó de «insólito» que ambos continúen encarcelados y reiteró que la liberación de todos los presos políticos es un requisito indispensable para cualquier avance en materia de derechos humanos en Cuba. 

Payá, por su parte, recordó que Saylí ha dedicado su vida a la lucha cívica desde muy joven. Lo hacía compañando a su padre en iniciativas como el Proyecto Varela. Además, se advirtió que su caso simboliza la persistencia de la represión estatal contra quienes exigen cambios democráticos. 

PRESOS POLÍTICOS EN CUBA  

Según la organización Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en febrero de este año un nuevo récord de 1.214 presos políticos. Solo ese mes se sumaron 28 nuevos casos, entre ellos 23 hombres y cinco mujeres. 

Entre los detenidos hay 131 mujeres encarceladas por motivos políticos. También figura un total de 31 personas que fueron arrestadas siendo menores de edad. Mientras que 467 padecen patologías médicas graves y 47 permencen tras las rejas con trastornos severos de salud mental. Se denuncia que no reciben tratamiento médico o psiquiátrico adecuado. 

Más grave, es que organizaciones de derechos humanos han señalado que desde 2022 más de 10 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado cubano. La mayoría dentro de las cárceles. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un hallazgo científico captó la atención mundial tras la difusión de un audio en el que una orca intenta imitar palabras humanas como «hello» y «bye bye», dejando perplejos a investigadores y usuarios en redes sociales. 
VIRAL: El impactante momento en que una ballena intenta «hablar» con un humano y dejo atónitos a los científicos
Tendencias
El escándalo que sacude la alta cocina mundial: famoso chef enfrenta graves acusaciones de sus empleados
Tendencias
VIDEO : La brutal colisión entre dos motos de agua en un embalse de Barinas, dos personas quedaron con severas fracturadas
Sucesos
casibomcasibom