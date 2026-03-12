EEUU

Cuba «está lista para dialogar con EEUU» tras presiones de Trump, esto dijo su embajadora desde Washington

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Trump presiona a los líderes del régimen cubano / Archivo

La principal diplomática de Cuba en Washington señaló que La Habana está preparada para iniciar conversaciones con Estados Unidos y reiteró la voluntad del país de participar, incluso cuando las tensiones aumentan, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que el régimen podría colapsar pronto. 

«Estamos listos para dialogar con Estados Unidos sobre los temas que son importantes para las relaciones bilaterales y para hablar sobre aquellos en los que tenemos diferencias», dijo este miércoles a The Times la embajadora Lianys Torres Rivera, quien encabeza la misión de Cuba en Washington. 

LA OFERTA DE TRUMP A LOS CASTRO Y DÍAZ-CANEL PARA ABANDONAR EL PODER EN CUBA Y NO «ACABAR» COMO MADURO

Cualquier diálogo deberá respetar la soberanía de Cuba y su «derecho a la autodeterminación» dijo la embajadora. 

«Estamos seguros de que es posible encontrar una solución», afirmó. 

Como se sabe, el escenario en Cuba se ha vuelto especialmente frágil tras la imposición de un bloqueo petrolero por parte de Washington, que ha reducido drásticamente el suministro energético de la isla.  

La crisis resultante ha profundizado las dificultades económicas y humanitarias, llevando al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a solicitar una revisión urgente del modelo económico. 

La situación se agravó más después de la captura de Nicolás Maduro en enero, lo que permitió a Estados Unidos cortar los envíos de crudo venezolano hacia Cuba, una fuente vital para su funcionamiento. 

La Casa Blanca ha presentado, este deterioro, como una oportunidad para presionar a La Habana hacia una negociación más amplia.  

En este sentido, voceros del gobierno estadounidense han señalado que la debilidad económica del país podría abrir la puerta a un acuerdo que modifique sustancialmente la relación bilateral.  

La nación insular enfrenta una creciente presión económica por el bloqueo petrolero de Trump / Archivo

EL MODELO VENEZOLANO  

En paralelo, legisladores como el representante Mario Díaz-Balart han asegurado que existen conversaciones secretas con figuras cercanas a la familia Castro, replicando tácticas empleadas previamente en Venezuela. 

A esta dinámica se suma un reciente reporte de USA Today, en el cual se destaca que la administración Trump estaría cerca de anunciar un acuerdo económico que incluiría flexibilizaciones en las restricciones de viaje.  

Aunque el gobierno cubano evitó pronunciarse sobre ese informe, el presidente Trump ha hablado públicamente de una «toma de control amistosa» y de un eventual retorno masivo de exiliados a la isla, declaraciones que han generado inquietud en La Habana. 

En concreto, Estados Unidos podría incluso permitir que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba desde 2021, y la familia Castro permanezcan en la isla en lugar de obligarlos a exiliarse. Pero siempre que abandonen gradualmente el poder o terminarían como Maduro.  

