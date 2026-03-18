El toma y dame de Marco Rubio y la Casa Blanca con The New York Times por un supuesto plan de EEUU para Cuba

La Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron este miércoles, 18 de marzo, con firmeza un reportaje publicado por el diario The New York Times que afirmaba que el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, estaría negociando con Cuba la salida de Miguel Díaz-Canel sin exigir un cambio de régimen.

Tanto Rubio como la Casa Blanca calificaron la publicación como «falsa y basada en fuentes poco confiables».

«La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados», declaró Rubio en redes sociales sobre el reportaje.

Según el reportaje, publicado este lunes,16 de marzo, el Gobierno de Trump ha transmitido a La Habana que para avanzar hacia un acuerdo debe sustituir a Díaz-Canel, aunque no exige la caída del régimen comunista ni de la familia Castro.

Ante la crítica, The New York Times emitió un comunicado defendiendo la veracidad de su reportaje.

Charlie Stadtlander, portavoz del medio, aseguró que la información se sustenta en «conversaciones con cuatro personas familiarizadas con las conversaciones de Estados Unidos con Cuba».

The reason so many in US media keep putting out fake stories like this one is because they continue to rely on charlatans & liars claiming to be in the know as their sources. https://t.co/mfzZbeO9UT — Marco Rubio (@marcorubio) March 18, 2026

Además, afirmó que el Departamento de Estado fue contactado antes de la publicación y no expresó desacuerdos con los datos que el diario planeaba revelar.

«Nuestros periodistas se comunicaron con su Departamento de Estado para solicitar comentarios mucho antes de la publicación y no recibieron ninguna discrepancia con la información que estábamos sacando a la luz. Ni usted ni nadie más ha presentado una objeción factual al reportaje. Nuestro reportaje es real y preciso», declaró Stadtlander.

¿QUÉ DIJO LA CASA BLANCA?

La respuesta del periódico generó una nueva reacción desde la Casa Blanca. En concreto, Steven Cheung, director de Comunicaciones, acusó al diario de utilizar «fuentes desinformadas» y desestimó la credibilidad del reportaje.

«Los únicos que conocen la situación en Cuba son el presidente Trump y Marco Rubio. Sus periodistas, unos vagos, se basaron en fuentes que no saben nada de lo que está pasando», afirmó el mencionado funcionario.