EEUU emitió nuevas sanciones contra el «régimen militar y las élites de Cuba»: estos son los implicados

Estados Unidos anunció este jueves, 7 de mayo, nuevas sanciones contra el «régimen militar y las élites de Cuba», ampliando la presión económica sobre La Habana en un momento de creciente tensión bilateral.

El Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que las nuevas medidas alcanzan a entidades controladas por la cúpula castrista, según explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se ha convertido en uno de los principales impulsores de la línea dura hacia la isla.

Entre los sancionados figura una empresa mixta vinculada a la minera canadiense Sherritt, que casi en simultáneo anunció su salida definitiva de Cuba.

Asimismo, Rubio también confirmó sanciones adicionales contra Gaesa, el conglomerado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas cubanas y considerado el mayor holding económico del país, con control sobre sectores estratégicos como turismo, finanzas, comercio y logística.

Aunque ya estaba bajo restricciones previas, Gaesa queda ahora sujeta a un decreto firmado la semana pasada por Trump, que advierte a la banca extranjera sobre posibles penalizaciones si facilitan transacciones vinculadas a áreas sensibles de la economía cubana.

¿QUÉ SE JUSTIFICÓ?

El secretario de Estado justificó las medidas asegurando que el régimen ha llevado a Cuba «a la ruina» y convertido ese país en plataforma para operaciones de inteligencia y actividades militares de actores extranjeros.

Además, advirtió que «pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas», reforzando la idea de una escalada sostenida.

«Estas sanciones forman parte de la campaña integral de la Administración Trump para hacer frente a las acuciantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y exigir responsabilidades al régimen y a quienes le prestan apoyo material o financiero», reza parte del comunicado publicado por el Departamento de Estado.

Según una investigación del Miami Herald, basada en documentos filtrados, Gaesa administraba alrededor de 18.000 millones de dólares en activos a comienzos de 2024, una cifra comparable al gasto estatal anual.

Las sanciones llegan en un contexto, en el que Trump, ha hablado públicamente sobre la posibilidad de tomar el control de Cuba.

Para Washington, estas medidas buscan cortar el flujo de recursos que sostiene a la élite gobernante; para La Habana, representan un acto de agresión económica.