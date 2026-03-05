EEUU dice que quiere «ayudar» a Venezuela a «desbloquear» su riqueza mineral: incluye carbón, oro, diamantes y bauxita

Estados Unidos ha intensificado este miércoles, 4 de marzo, su ofensiva diplomática y económica para reposicionar a Venezuela como un proveedor estratégico de minerales críticos.

De acuerdo a la información detallada por Bloomberg, en una reunión celebrada en Caracas, el secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, aseguró a ejecutivos mineros y comerciantes de metales que Washington quiere “ayudar a desbloquear la riqueza mineral” del país.

El mensaje, dirigido a representantes de Peabody Energy, Hartree Partners, Trafigura y otras firmas, marca un nuevo capítulo en la relación bilateral tras la captura de Nicolás Maduro y el giro político que abrió la puerta a inversiones extranjeras.

Burgum subrayó que Venezuela posee una de las canastas minerales más diversas y valiosas del hemisferio, con carbón, oro, diamantes, bauxita, cobre y coltán entre sus principales activos.

¿POR QUÉ ESTOS RECURSOS SON IMPORTANTES PARA ESTADOS UNIDOS?

Estos recursos, históricamente subexplotados o gestionados bajo esquemas opacos, podrían convertirse en un pilar para la estrategia estadounidense de reducir su dependencia de China en el suministro de minerales esenciales para tecnologías de punta.

Desde teléfonos móviles hasta motores a reacción, pasando por baterías y equipos médicos, la industria norteamericana necesita un flujo estable y seguro de estos materiales.

El medio detalló, que en la reunión en el piso 17 de un hotel caraqueño, fue interpretada como una señal inequívoca del interés de Washington en atraer capital privado hacia la reconstrucción del sector extractivo venezolano.

Según Burgum, la colaboración entre ambos países permitiría crear “las condiciones económicas adecuadas” para que inversión, tecnología y talento fluyan sin obstáculos.

El encuentro también se enmarca en el esfuerzo de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por reactivar la producción petrolera venezolana bajo supervisión estadounidense, un proceso que avanza en paralelo al impulso minero.

IRÁN «DEMOSTRÓ» LA IMPORTANCIA DE VENEZUELA

El contexto internacional también juega un papel clave. Es por ello, que Burgum recordó que los recientes conflictos en Medio Oriente demuestran cuán vulnerables pueden ser las cadenas de suministro energético y mineral ante tensiones geopolíticas.

Para Estados Unidos, diversificar proveedores es una prioridad estratégica, y Venezuela —por su cercanía geográfica, potencial y nueva «apertura política»— aparece como una alternativa atractiva.

“Con los acontecimientos de la última semana, creo que nos damos cuenta, una vez más, de la importancia de diversificar las cadenas de suministro”, sostuvo.

“Por muy atractiva que fuera Venezuela hace una semana, probablemente lo sea aún ahora, y estoy seguro de que todos ustedes, las empresas y el capital que representan también lo entienden”, recalcó.

TIERRAS RARAS

En los últimos años, autoridades venezolanas han insistido en que el país posee depósitos de tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de imanes, pantallas, turbinas eólicas y dispositivos electrónicos.

Investigaciones históricas respaldan esa posibilidad: un levantamiento aeromagnético realizado en 1971 detectó indicios en el cerro Impacto, entre Bolívar y Amazonas, y un informe del Servicio Geológico de EEUU de 1990 identificó torio, niobio y tantalio en la zona.

Sin embargo, la falta de estudios actualizados impide determinar la magnitud real de estos yacimientos.

Esa ausencia de datos explica por qué Estados Unidos no incluye a Venezuela en su lista oficial de países con reservas confirmadas de tierras raras.

Para Washington, este vacío representa tanto un desafío como una oportunidad. Se espera que con estudios modernos y capital extranjero, Venezuela podría convertirse en un actor relevante en un mercado dominado por China.