EEUU despliega intensa actividad militar en el mar Caribe, con sus aviones recorren estos países

En las últimas horas, se ha reportado que se registró una intensa actividad militar de EEUU en el mar Caribe, con aviones operando entre Puerto Rico, Panamá, Colombia, Bahamas y las Antillas.

Esta movilización forma parte de una estrategia más agresiva impulsada por la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, que busca enfrentar a cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas globales.

El Pentágono confirmó que estas operaciones tienen como objetivo interrumpir las rutas de tráfico de drogas y reforzar la seguridad nacional estadounidense.

El despliegue incluye aeronaves de vigilancia, cazas y unidades navales. Las mismas patrullan zonas clave del Caribe, donde según Estados Unidos, se detectó un aumento en el uso de rutas marítimas para el transporte de cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

Según fuentes del Departamento de Defensa, los grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua han expandido sus operaciones en la región, lo que ha motivado una respuesta militar directa.

La orden presidencial autoriza al ejército a ejecutar acciones que antes eran competencia exclusiva de agencias civiles, como persecución y captura de sospechosos.

La decisión ha generado reacciones mixtas en América Latina. Mientras algunos países han mostrado disposición a colaborar en acciones conjuntas, otros gobiernos, como el de México, han expresado preocupación por la soberanía nacional y el riesgo de una intervención directa.

El despliegue revive tensiones históricas en una región donde la presencia militar estadounidense ha sido vista con recelo. Especialmente en países como Cuba y Venezuela. Sobre esta última nación, Nicolás Maduro ha sido blanco directo de acusaciones por vínculos con el narcotráfico.

Fuerza Aérea 🇺🇸 C-17A Globemaster III registros 02-1101, 95-0102 y 98-0057 también con mucha actividad en la región ayer y hoy. pic.twitter.com/A49WUaj2lB — 𝘼𝙧𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 (@Arr3ch0) August 14, 2025

OPERACIONES AÉREAS DE EEUU

Entre los movimientos figuran tres aviones de transporte estratégico C-17A Globemaster III, con matrículas 02-1101, 95-0102 y 98-0057. Estas realizaron operaciones entre este miércoles y jueves en diferentes puntos del Caribe y América Latina, según reportó en X el usuario @Arr3ch0.

Además, un C-146A Wolfhound de Operaciones Especiales, matrícula 95-3058, fue detectado sobrevolando el norte de República Dominicana con rumbo sureste. Esto, tras despegar de la Base Aérea de Eglin (Eglin AFB, Florida), de acuerdo al mismo usuario.

Los registros de vuelo también muestran que estas aeronaves han estado activas sobre Puerto Rico, Panamá, Colombia, las Bahamas y las Antillas Menores.