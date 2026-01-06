EEUU considera eliminar sanciones al gobierno de Venezuela y permitirle acceso a sus activos financieros

La Administración de Donald Trump estaría considerando eliminar las sanciones al gobierno venezolano y permitirle acceso a sus activos financieros, luego de que Nicolás Maduro fue detenido en un ataque de Estados Unidos a la ciudad de Caracas.

De acuerdo al medio político, funcionarios estadounidenses mantienen contacto con Delcy Rodríguez, presidente encargada. Desde la Administración Trump hicieron tres exigencias para levantar las sanciones.

En primera instancia, Trump exigió acabar con el «flujo de drogas» y «detener la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos». A esto se suma la expulsión de «agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles a Washington».

La información fue confirmada por un funcionario estadounidense conocedor de la situación y una fuente informada de las discusiones internas de la Administración de Trump.

PLAZOS DE TRUMP

Las mismas fuentes afirmaron que la Administración Trump espera que Rodríguez, quien fue vicepresidente de Nicolás Maduro, «eventualmente facilite elecciones libres». Luego desean que la actual mandataria encargada «se retire».

A pesar de que Trump tendría claras las exigencias para el Palacio de Miraflores, parece que los plazos de las demandas son flexibles y se desconoce una fecha límite. En ese sentido, no se esperan elecciones «inminentes».

Este mismo lunes, Trump descartó una convocatoria a elecciones libres en Venezuela en los próximos 30 días. En una entrevista con NBC News, el mandatario afirmó que «primero tenemos que arreglar el país» y que «llevará un tiempo».

Trump ordenó el sábado un ataque contra distintos puntos de Caracas, en donde Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por un equipo especial. Los principales focos del bombardeo fueron Fuerte Tiuna y el aeropuerto La Carlota.