EEUU catalogó como ‘un éxito’ su primera fase en Venezuela tras captura de Maduro, apuntan a «elecciones competitivas»

A poco más de tres meses desde la captura de Nicolás Maduro, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, calificó este jueves, 16 de abril, como un «éxito» la fase uno del plan de transición aplicado en Venezuela.

Durante una sesión legislativa en Washington, Kozak afirmó que la etapa de estabilización logró evitar un deterioro mayor de la seguridad ciudadana y contener riesgos como el colapso de servicios, el avance de bandas criminales y un repunte de la migración irregular.

Según explicó, estos objetivos formaban parte del primer tramo del esquema diseñado por la administración estadounidense.

«No queríamos que la situación de seguridad se deteriorara y que la gente no pudiera acceder a los servicios, que hubiera bandas callejeras deambulando, etcétera, que hubiera una mayor salida de migración ilegal. Básicamente, lo hemos conseguido», apuntó el funcionario estadounidense.

Asimismo, Kozak detalló ante el comité legislativo que la estrategia se sustenta en un plan de tres fases: estabilización, recuperación y reconciliación, y finalmente la transición democrática.

En su intervención, subrayó que la segunda etapa ya está en marcha y combina la reactivación económica —particularmente mediante el restablecimiento de los ingresos petroleros— con acuerdos políticos que permitan avanzar hacia un proceso electoral competitivo.

«Ninguna de esas cosas pasó. Esa fue la fase uno. La fase dos, como han hablado, es la recuperación y la reconciliación. Así que son dos cosas que van juntas. La recuperación de la economía al conseguir que los ingresos de la industria petrolera vuelvan a fluir, y al mismo tiempo, como parte de la fase dos, está la reconciliación política que permitirá obtener los pasos que acabo de mencionar y luego poder pasar a las elecciones competitivas», reiteró.

¿QUÉ FALTA PARA LAS ELECCIONES?

En respuesta a las inquietudes de la congresista María Elvira Salazar sobre las garantías democráticas, Kozak reiteró la necesidad de modernizar el registro electoral y asegurar condiciones equitativas para todos los aspirantes.

Afirmó que figuras opositoras en el exilio, incluida María Corina Machado, deben poder regresar y participar libremente en las próximas elecciones.

Además, el subsecretario destacó que este punto es «esencial» para que la fase de reconciliación política avance con credibilidad.

Finalmente, Kozak explicó que la estrategia de Washington contempla mantener la supervisión de los fondos derivados de la venta de hidrocarburos, con el fin de asegurar que los recursos se destinen directamente al bienestar de la población.

Recordó, que el Departamento de Estado, apuesta a que esta capacidad de presión financiera, combinada con avances en la recuperación económica y acuerdos políticos, permita consolidar la transición hacia un sistema democrático en Venezuela.