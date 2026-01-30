EEUU amenazó con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, subió la presión con orden ejecutiva

Estados Unidos elevó este jueves, 29 de enero, la presión sobre el régimen cubano con la firma de una orden ejecutiva que habilita la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo o derivados a la isla.

La medida, anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca restringir una de las principales fuentes de petróleo de Cuba y, según la Casa Blanca, responde a lo que considera “acciones malignas” de La Habana en el ámbito internacional.

La orden ejecutiva señala que cualquier país que provea petróleo a Cuba —de manera directa o a través de intermediarios— podrá enfrentar aranceles adicionales sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.

En el texto de la orden, Trump sostuvo que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

“Estados Unidos actuará para proteger su seguridad nacional y sus intereses, responsabilizando al régimen cubano por sus acciones”, señaló.

En tanto, el gobierno estadounidense enmarca esta decisión dentro de una estrategia más amplia para limitar el acceso del régimen cubano a recursos que, a su juicio, fortalecen su aparato político y de seguridad.

El nuevo mecanismo no establece tarifas automáticas, sino un proceso de evaluación por caso coordinado entre los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro.

La Casa Blanca también subraya que Cuba depende en gran medida de los suministros externos de crudo para sostener su sistema eléctrico, el transporte y sectores clave de su economía.

Washington considera que ese flujo energético contribuye a mantener al régimen en el poder y a financiar actividades que, según la administración estadounidense, afectan la estabilidad regional.

El proceso diseñado establece que el secretario de Comercio determinará si un país ha suministrado petróleo a Cuba, mientras que el secretario de Estado evaluará si corresponde aplicar un arancel adicional y en qué magnitud, dejando la decisión final en manos del presidente.

OTRAS CONSIDERACIONES

La orden ejecutiva otorga al Ejecutivo amplias facultades para modificar o suspender la medida, dependiendo de la conducta del régimen cubano o de los países involucrados.

El documento también acusa a Cuba de albergar capacidades de inteligencia de países adversarios de Estados Unidos, como Rusia, y de brindar apoyo a organizaciones catalogadas como terroristas, entre ellas Hezbollah y Hamas.

Además, denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla, incluyendo persecución a opositores, censura a la prensa y restricciones a la libertad de expresión.

«Ahora, por tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o, en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza», reza el escrito.

SIN PETRÓLEO DE VENEZUELA

Trump afirmó este martes que Cuba “está a punto de caer”, debido al cese del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

«Está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso», aseguró Trump a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa.

Cuba “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”. Así lo enfatizó el mandatario estadounidense.

La Habana, por su parte, rechazó de manera contundente las declaraciones y acciones de Estados Unidos. El líder del régimen Miguel Díaz-Canel calificó la intervención en Venezuela como un “acto de terrorismo” y advirtió que Cuba no aceptará presiones ni amenazas.

«No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos», dijo.