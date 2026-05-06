EEUU alerta sobre un fenómeno submarino que podría estar provocando terremotos, esto reveló un estudio

Un nuevo estudio presentado en la reunión anual 2026 de la Seismological Society of America advierte que ciertos movimientos en zonas de subducción en el mar podrían estar impulsando un proceso poco visible, pero de enorme escala relacionada con los terremotos.

De acuerdo con lo que se explicó, se trata del desplazamiento de microorganismos desde capas profundas del subsuelo oceánico hacia niveles más cercanos al lecho marino.

La hipótesis, todavía en fase teórica, sugiere que la actividad tectónica no solo genera sismos, sino que también moviliza vida microscópica atrapada durante millones de años.

Los investigadores explicaron que las zonas de subducción funcionan como una «bomba tectónica» capaz de empujar fluidos y microbios a través de fracturas internas.

En estas regiones, una placa se hunde bajo otra y parte de sus sedimentos se desprenden, formando una cuña que acumula materiales durante largos periodos.

Ese entorno, lejos de ser estéril, alberga una biosfera profunda donde microorganismos sobreviven con cantidades mínimas de energía, gracias a mecanismos de reparación del ADN y enzimas adaptadas a la oscuridad y la presión extrema.

Según los modelos presentados, el movimiento de fluidos en estas fallas podría movilizar más de un millón de gigatoneladas de material por cada millón de años y transportar hasta 10^30 células microbianas.

Aunque estas cifras son estimaciones teóricas, ilustran la magnitud del fenómeno. Los científicos subrayaron que una gigatonelada equivale a mil millones de toneladas y que 10^30 representa un número con 30 ceros, dimensiones que escapan a cualquier escala cotidiana.

INTERÉS CIENTÍFICO

El interés científico radica en que muchos de estos microorganismos permanecen inactivos durante miles o millones de años, enterrados bajo capas de sedimentos que limitan su capacidad de alimentarse, reproducirse o dispersarse.

Si los terremotos y la actividad tectónica realmente actúan como un «ascensor microbiano», podrían estar reactivando comunidades biológicas antiguas y transportándolas hacia zonas más dinámicas del lecho marino.

Zhengze Li, doctorando de la University of Southern California, señaló que este proceso podría tener implicaciones para comprender tanto la vida en condiciones extremas como la interacción entre geología y biología en el planeta.

Aunque no existen mediciones directas que confirmen el fenómeno, el estudio abre una nueva línea de investigación sobre cómo los terremotos no solo remodelan la corteza terrestre, sino que también podrían estar moviendo vida en las profundidades del océano.