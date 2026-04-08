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Estados Unidos afirma que logró una «victoria histórica» contra Irán usando apenas el 10 % de su capacidad de combate

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
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Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth / Archivo.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó este miércoles, 8 de abril, como una «victoria histórica» la ofensiva militar lanzada contra Irán, asegurando que la operación redujo de forma drástica la capacidad bélica de la República Islámica.  

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En una rueda de prensa ofrecida tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses e israelíes lograron «una derrota militar devastadora» para Teherán, con efectos que —según dijo— se prolongarán durante los próximos años. 

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Hegseth destacó que la operación, denominada Furia Épica, se ejecutó en menos de 40 días y con «menos del 10 % del poder de combate total de Estados Unidos».  

Según su versión, ese despliegue limitado bastó para desmantelar «uno de los ejércitos más grandes del mundo», dejando a las fuerzas iraníes sin capacidad operativa significativa.  

Asimismo, el funcionario insistió en que la campaña fue diseñada para ser rápida, contundente y con objetivos claramente definidos. 

ÚLTIMA OLEADA  

El secretario aseguró que, en la última oleada de ataques —más de 800 en una sola noche, antes de la entrada en vigor del alto el fuego—, Estados Unidos completó la destrucción de la «base industrial de defensa» iraní.  

Añadió que la Armada de Irán «yace en el fondo del mar» y el país «carece por completo de un sistema integral de defensa antiaérea».  

En paralelo, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, detalló que desde el inicio de la operación, el 28 de febrero, Estados Unidos atacó más de 13.000 objetivos, incluidos más de 4.000 blancos dinámicos detectados en tiempo real.  

Caine afirmó que se destruyó aproximadamente el 80 % de los sistemas de defensa aérea iraníes, así como cientos de instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y drones, además de más de 2.000 nodos de mando y control. 

Pete Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono este miércoles 8 de abril de 2026. / EFE

ALTO AL FUEGO  

Respecto al alto el fuego y las negociaciones que se avecinan, Hegseth sostuvo que el nuevo Gobierno de Teherán «comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les aguardaba».  

Aunque Estados Unidos y sus aliados presentan la ofensiva como un éxito militar sin precedentes, el cese temporal de hostilidades abre ahora un periodo de incertidumbre diplomática, en el que se evaluará el verdadero impacto estratégico de la campaña y las posibilidades de una desescalada duradera en la región. 

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