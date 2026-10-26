Desde Washington: Ecarri reitera petición de integración, seguridad y energía para Venezuela

El diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Antonio Ecarri, acudió a la la Gala de los Premios al Liderazgo para las Américas 2026, donde tuvo oportunidad de reunirse con el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y con Thomas Shannon, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos.

En la cita celebrada en la capital del país norteamericano, en sendas conversaciones el dirigente político opositor reiteró que «Venezuela debe ocupar un lugar central en la integración, la seguridad y el desarrollo energético del hemisferio.

Según describió el propio Ecarri, Con el presidente Peña y su canciller, Rubén Ramírez Lezcano, ahondó en materia de desarrollo económico, fortalecimiento de la democracia y reintegración regional de Venezuela. «Mientras más integrados más lejos del totalitarismo y más cerca de la democracia», subrayó.

Entretanto, con Shannon intercambió perspectivas sobre la nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, haciendo mención especial al tema energético y de seguridad hemisférica.

Sobre los detalles del evento, el máximo representante del movimiento _Dignidad Lápiz_, adelantó que forman parte del trabajo que realiza en procura de abrir espacios a Venezuela y construir relaciones que se traduzcan en inversión, empleo y oportunidades para nuestra gente.

«¡Venezuela tiene que volver a ser protagonista en el hemisferio!», enfatizó en su publicación en redes sociales.