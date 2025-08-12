Duro pronóstico para la próxima temporada invernal en EEUU, desde frío extremo a nevadas constantes

El invierno 2025-2026 promete ser uno de los más intensos en años para EEUU, según el pronóstico del Farmers’ Almanac, que advirtió sobre temperaturas extremadamente bajas y tormentas de nieve recurrentes en gran parte del territorio estadounidense.

Bajo el lema “Chill, Snow, Repeat” (“frío, nieve, repetir”), el almanaque anticipa un ciclo invernal persistente, especialmente en regiones del norte como Nueva Inglaterra, las Llanuras del Norte y los Grandes Lagos.

Aunque no se espera que sea tan extremo como el invierno anterior, las condiciones serán severas y prolongadas.

La editora del Farmers’ Almanac, Sandi Duncan, señaló a USA Today que el frío podría llegar antes del 21 de diciembre, fecha oficial del inicio del invierno.

Algunas zonas del norte podrían experimentar nevadas y temperaturas bajo cero desde noviembre. Además, se prevé que el invierno se extienda hasta marzo o incluso abril, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar niveles históricos.

Tormentas de efecto lago en el oeste de Nueva York, por ejemplo, podrían dejar entre dos y tres pies de nieve.

Se señaló, que el próximo invierno podría ser un recordatorio de los inviernos “de antes”, marcados por ciclos repetitivos de frío y nieve.

Aunque el sur del país experimentará condiciones menos extremas, el norte vivirá una temporada que pondrá a prueba la infraestructura, resiliencia y preparación de millones de estadounidenses.

Con el telón de fondo de un clima cada vez más impredecible, el invierno 2025-2026 se perfila como un capítulo helado en la historia reciente del país.

El Farmers’ Almanac realiza su pronóstico a partir de una “fórmula propia” que, según la publicación, considera las correlaciones entre eventos celestes y las condiciones del clima.

El informe previo acertó al predecir un invierno templado en Texas y las Llanuras del sur, así como al anticipar correctamente episodios de frío en el norte y la región de los Grandes Lagos. Además, la publicación señaló que: “También advertimos sobre una ola de frío muy intensa a finales de enero”.