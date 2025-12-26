Arrestaron a 12 hombres en Nueva Jersey que pretendían abusar sexualmente de varios menores: Así fue el impresionante operativo

Un operativo encubierto en el condado de Middlesex, en Nueva Jersey (EEUU), culminó con la detención de 12 hombres que intentaron tener relaciones sexuales con menores de edad, según informó la fiscal del condado, Yolanda Ciccone.

De acuerdo con lo precisado por New York Post, la acción, denominada “Operación Bad Santa”, se desarrolló durante varios días y estuvo dirigida a identificar a adultos que utilizaban redes sociales y plataformas de mensajería para contactar a menores con fines de explotación sexual.

Asimismo, se indicó que la operación encubierta de varias agencias estuvo dirigida por la Unidad de Delitos contra Niños en Internet. La misma bajo la coordinación de la Fiscalía del Condado de Middlesex.

Las autoridades detallaron que los sospechosos acudieron a lugares previamente acordados, creyendo que se encontrarían con menores de entre 12 y 15 años. Pero, en realidad, los perfiles eran manejados por agentes encubiertos. Todos especializados en delitos cibernéticos contra niños.

Entre los detenidos figuran un profesor de secundaria y un coordinador de programas juveniles, lo que ha generado preocupación por su acceso directo a menores en entornos educativos y comunitarios.

Middlesex County Prosecutor Yolanda Ciccone announced yesterday, that twelve arrests of alleged child predators were made in “Operation Bad Santa.”https://t.co/5PlYBww9py pic.twitter.com/VMVl5yK438 — East Brunswick PD (@EBPDNJ) December 23, 2025

ESTOS SON LOS SOSPECHOSOS

Los sospechosos fueron identificados como: Delpis Reynoso-Castro, de 26 años, de New Brunswick; Marcos Aguila, de 57 años, de East Brunswick; José Leguia, de 57 años, de Old Bridge. Además de Hareshkumar “Harry” Vala, de 44 años, de Dunellen. También arrestaron a Vedant Khandelwal, de 38 años, de Bridgewater; Kevin Knox, de 65 años, de North Brunswick; Cameron Ameye, de 33 años, de Bloomingdale; y Joseph Davicsin, de 46 años, de East Brunswick.

Jorge Mora, de 52 años, de Jackson, y Akash Shah, de 23 años, de East Brunswick, también enfrentan cargos. Todos relacionados con la presunta distribución de material obsceno a un menor.

Asimismo, fueron detenidos Raúl Ángeles, de 53 años y residente de Asbury Park, y James Keating, de 59 años y residente de Edison. Ambos fueron acusados de intento de conducta sexual peligrosa con un menor en tercer grado.

Keating también enfrenta un cargo adicional por distribuir material obsceno a un menor.

La mayoría de los acusados fueron imputados por seducción en segundo grado. También por intento criminal de poner en peligro una conducta sexual con un menor en tercer grado.

Se trata de delitos graves que conllevan la posibilidad de pasar muchos años en prisión estatal, si son declarados culpables.