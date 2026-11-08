Drama migratorio en Alabama: ICE detuvo a dos hermanos venezolanos que regresaban a su universidad tras visitar a sus padres

Una familia venezolana vive un verdadero drama después de que el pasado miércoles las autoridades de EEUU detuvieran a dos jóvenes hermanos de 19 años durante un control de tráfico en Lincoln, condado de Talladega, Alabama, cuando regresaban a su universidad tras visitar a sus padres en Georgia, por lo que ahora se encuentran bajo custodia del ICE.

Luis Alejandro y Carlos Alberto Orta-Santoro volvían a Wallace State Community College luego de pasar el fin de semana con sus padres en Georgia. Su padre, Carlos Enrique Orta Corredor, relató a WBRC que un policía los detuvo por supuestamente no frenar por completo ante una señal de alto.

Orta Corredor detalló que el oficial solicitó las licencias de conducir y de inmediato les afirmó que eran inmigrantes indocumentados. De acuerdo con su testimonio, los agentes sacaron a los jóvenes del auto, los esposaron y los trasladaron a una estación policial. Tras pasar la noche en la cárcel del condado, los entregaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Actualmente, ambos hermanos permanecen recluidos en el Centro de Detención del Condado de Pickens, ubicado en Carrollton, Alabama.

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Sus padres sostienen que los muchachos poseen licencias de conducir vigentes, permisos de trabajo y documentación migratoria en regla. Asimismo, precisaron que la familia emigró desde Venezuela debido a la inseguridad y la convulsa situación política en territorio venezolano.

«Tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque, incluso cuando no has hecho nada malo, aún puedes encontrarte pasando por estas situaciones, este momento difícil, este maltrato, esta agonía», declaró Carlos Enrique Orta Corredor.

«NOS LLEVARON COMO ANIMALES»

Los progenitores señalaron que ICE ha trasladado a sus hijos por múltiples centros de detención desde que asumió su custodia. De igual forma, denunciaron que las autoridades les advirtieron sobre un eventual traslado de los jóvenes hacia el estado de Luisiana.

La madre de los hermanos tildó el procedimiento de injusto y solicitó apoyo público para permitir que sus hijos continúen el proceso legal dentro de Alabama.

«Son jóvenes que acaban de cumplir 19. Eso no significa que sean criminales. Estoy de acuerdo en que los criminales deben ser retirados, absolutamente, pero este no es el camino», aseveró Reyna Santoro.

Además, desde uno de los centros de detención, uno de los hermanos narró parte del arresto: «Nos llevaron como animales. Nos ataron a la cintura con las esposas y nos amarraron los pies… Nos hicieron cambiar con ropa de prisioneros, pernoctar una noche en la cárcel», dijo.

La familia confirmó que contrató representación legal para que sus abogados evalúen el expediente. Al mismo tiempo, manifestaron una honda preocupación por las trabas para comunicarse con los gemelos y verificar sus condiciones de reclusión.

Luis y Carlos destacan como jugadores de fútbol en equipos universitarios de Georgia y Alabama. Sus padres resaltaron su rendimiento académico intachable y agradecieron las muestras de solidaridad brindadas por entrenadores, profesores, compañeros y la comunidad académica.

«Mi llamamiento es para que la gente nos ayude a llegar a nuestros representantes, congresistas y senadores. Eso es clave para asegurarse de que no sean trasladados a Luisiana», concluyó Santoro.