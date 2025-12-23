EEUU

Cinco muertos tras estrellarse avión de la Armada de México en EEUU, estaban en una misión de ayuda médica

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Oficiales de la Armada de México informaron que el avión realizaba un traslado médico especializado / Cortesía: USA Today

Un avión de la Marina de México, que trasladaba a víctimas de quemaduras hacia Texas (EEUU) para recibir atención médica especializada, se estrelló en la bahía de Galveston y dejó al menos cinco muertos, un desaparecido y dos sobrevivientes. 

De acuerdo con la información difunda por USA Today y otros medios locales, el avión cumplía este lunes una misión humanitaria coordinada con la Fundación Michou y Mau, dedicada al tratamiento de niños con quemaduras graves. 

LEA TAMBIÉN: AEROLÍNEA DE EEUU ANUNCIÓ ESTOS CONTROVERSIALES CAMBIOS EN ASIENTOS PARA PASAJEROS GORDOS

La Secretaría de Marina informó que la aeronave, un King Air ANX 1209, transportaba a ocho personas. Entre ellas, se precisó que cuatro eran funcionarios navales y cuatro civiles, incluido un niño de dos años que sería atendido en el hospital Shriners Children’s de Galveston.  

El vuelo procedía de Mérida, en el estado de Yucatán, y se aproximaba al aeropuerto Scholes cuando, según testigos, una densa niebla redujo drásticamente la visibilidad en la zona, lo que pudo haber contribuido al accidente.  

Si bien las razones del accidente no estaban claras de inmediato, Galveston ha estado experimentando condiciones de niebla / Cortesía: Open Source Intel

El impacto ocurrió en aguas cercanas a la entrada de la bahía, donde residentes observaron cómo la aeronave caía abruptamente antes de estrellarse.  

Algunos testigos incluso se lanzaron al mar para intentar rescatar a los ocupantes. En tanto, equipos de emergencia estadounidenses y mexicanos activaron un operativo conjunto de búsqueda y salvamento.  

De momento, la causa sigue bajo investigación. Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se han desplegado en el lugar. 

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS SOBREVIVIENTES?  

Lo que se detalló, es que dos personas fueron rescatadas con vida, aunque su estado de salud no ha sido precisado por las autoridades. 

En tanto, oficiales de la Armada de México confirmaron que el avión realizaba un traslado médico especializado.  

Por medio de un comunicado difundido en las redes sociales, la organización expresó su pesar tras el fatal accidente.

«En la Fundación Michou y Mau, expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias afectadas por estos sucesos. Compartimos su dolor con respeto y compasión, honrando la memoria de quienes se han ido», reza el mensaje. 

