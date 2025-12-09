Demandaron a Trump por sus ataques a lanchas en los últimos meses, exigen que revele “justificación legal”

Grupos de derechos civiles demandaron este martes, 9 de diciembre, al Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un tribunal federal para forzarlo a divulgar la «justificación legal» de sus ataques a lanchas en el Pacífico y Caribe desde septiembre, que han matado al menos a 87 personas.

La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y su rama de Nueva York (NYCLU, en inglés). Específicamente, en la corte del distrito sur de esta ciudad después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

Esta nueva acción busca «forzar la divulgación» de una opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, en inglés), que forma parte del Departamento de Justicia, y que «aparentemente bendice los actuales ataques como actos legales en un supuesto ‘conflicto armado’ con ‘carteles de la droga’ no especificados», indica un comunicado.

Los grupos señalan que, de acuerdo con versiones de prensa, esa opinión, que generalmente se trata como vinculante en la rama ejecutiva del Gobierno, «pretende inmunizar al personal que autorizó o participó en esos ataques ilegales ante futuras imputaciones penales por lo que de otra forma simplemente serían homicidios».

El Gobierno de Trump se negó a publicar la opinión de la OLC. Sin embargo, a mitad de noviembre permitió que la leyeran miembros del Congreso y sus equipos tras lo que algunos expresaron preocupación, agregaron en el comunicado.

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Desde el 2 de septiembre, recordaron, el Gobierno de Trump ha realizado al menos 22 ataques a lanchas en aguas internacionales en el mar Caribe. Todos con la justificación de combatir el narcoterrorismo. También señalaron que se militarizó la zona cerca de la frontera con Venezuela, tensando ,más las relaciones entre ambos países.

Representantes de las organizaciones demandantes señalaron, que el público, merece conocer cómo el Gobierno está justificando esos ataques.

Asimismo, destacaron que afirmar que son legales sin aportar pruebas muestra «el desdén de Trump por la transparencia básica, los derechos humanos y el imperio de la ley».

TRUMP AMPLIARÍA LAS OPERACIONES

En tanto, Trump afirmó en las últimas horas que podría ampliar las acciones militares que su administración ha emprendido en Latinoamérica contra objetivos que, según reiteró, están vinculados con el narcotráfico.

Sin embargo, en una entrevista con el medio Político, Trump se negó a hablar del envío de tropas estadounidenses a Venezuela. Esto último, como parte de un esfuerzo para sacar a Nicolás Maduro del poder que considera usurpado. Y nuevamente, culpó al chavista de exportar drogas y «personas peligrosas» a Estados Unidos.

«No quiero ni descartar ni aprobar nada. No hablo de eso», dijo Trump sobre el despliegue de tropas terrestres. Aunque, en días recientes, anunció que será la próxima etapa de la Operación Lanza del Sur.