Donald Trump firmó la ley que puso fin al cierre de gobierno, fue el más largo en la historia de EEUU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país, que tuvo una duración de 43 días.

«Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar», dijo Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

«Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto», añadió el mandatario. Asimismo, calificó el cierre de gobierno como «una extorsión» demócrata ante la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

«Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder», afirmó. En esta línea, se refirió a las votaciones intermedias de 2026. «No olviden que tenemos otra fecha próxima en un futuro no muy lejano», dijo.

Con esta nueva ley queda garantizado el financiamiento de la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero de 2026. Además, contempla un aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y los servicios migratorios en la frontera sur.

El Departamento de Asuntos de Veteranos también obtuvo un financiamiento adicional destinado a mejorar hospitales y beneficios médicos. El Departamento de Agricultura también recibió recursos para ampliar los programas de nutrición infantil y asistencia alimentaria.

El objetivo de la extensión es evitar nuevas interrupciones del funcionamiento gubernamental mientras se negocia un paquete presupuestario más amplio que contemple las prioridades tanto de republicanos como demócratas, en un contexto de año electoral intermedio que podría alterar el equilibrio en el Legislativo.

Los demócratas intentaron frenar la ley por más de un mes como represalia a que Trump suprimió la ampliación de subsidios a la asistencia sanitaria y programas como el Obamacare que perderá financiamiento en diciembre.

Según el Departamento de Transporte, el cierre obligó a imponer recortes en el tráfico aéreo de hasta el 6% en 40 aeropuertos ante la falta de controladores y supervisores, lo que provocó miles de cancelaciones y pérdidas estimadas de hasta 580 millones de dólares diarios para la economía del transporte.

Con el cierre de gobierno más de 1,3 millones de trabajadores federales habían dejado de cobrar. Además, cerca de 42 millones de estadounidenses dejaron de recibir pagos del programa de cupones alimentarios mientras se dilataba el cierre.

A partir de este jueves, los trabajadores federales estarían volviendo a sus puestos de trabajo.