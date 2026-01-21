Donald Trump dice que llegó a un ‘acuerdo preliminar’ con la OTAN sobre Groenlandia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles, 21 de enero, que su país y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) alcanzaron un acuerdo preliminar sobre Groenlandia y la región del Ártico, un entendimiento que busca reducir tensiones geopolíticas y evitar una nueva disputa comercial con Europa.

El anuncio se produjo tras una reunión de Trump con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en la que ambos líderes discutieron la creciente importancia estratégica del Ártico y necesidad de coordinar posiciones frente a la presencia de otras potencias en la zona.

Según explicó Trump, el acuerdo —cuyos detalles aún no fueron revelados— permitiría establecer una hoja de ruta común para la cooperación en materia de seguridad, infraestructura y vigilancia en el extremo norte.

El mandatario destacó que Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ocupa un lugar clave en la arquitectura defensiva del hemisferio occidental, especialmente ante el incremento de actividades militares y científicas de Rusia y China en la región.

NO IMPONDRÁ ARANCELES

Como gesto inmediato derivado del entendimiento, Trump anunció la suspensión de los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero y que habrían afectado a varios aliados europeos.

La medida, que había generado preocupación en Bruselas y diversas capitales del continente, formaba parte de una estrategia de presión comercial que Washington mantenía abierta desde meses atrás.

«Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia», señaló Trump por medio de su red Truth Social.

«Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente, J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial, Steve Witkoff, y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente. ¡Gracias por su atención a este asunto! — PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», agregó.

TRUMP EN DAVOS 2026

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, Trump insistió en que la isla representa un interés estratégico esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque aseguró que no recurrirá a medidas bélicas para obtenerla.

“No quiero usar la fuerza para adquirir Groenlandia”, dijo Trump durante su discurso. Sin embargo, añadió que si decidiera hacerlo, Estados Unidos sería “imparable”. “Nunca pedimos nada, y nunca obtuvimos nada, probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza y poder excesivo, donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”, afirmó.

Trump insistió en la relevancia geopolítica de Groenlandia, describiéndola como un territorio vasto, poco poblado y vulnerable, ubicado en un punto clave entre Estados Unidos, Rusia y China.

"Based upon a very productive meeting that I have had with the Secretary General of NATO, Mark Rutte, we have formed the framework of a future deal with respect to Greenland and, in fact, the entire Arctic Region. This solution, if consummated, will be a great one for the United… pic.twitter.com/24b99begbb — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

También mencionó el creciente valor de los metales de tierras raras presentes en la región, aunque afirmó que su motivación principal es la seguridad internacional.

La Casa Blanca había evitado descartar opciones militares en días previos, lo que generó inquietud entre varios aliados europeos.

Sin embargo, Trump advirtió que Estados Unidos “recordará” si Europa no acepta su plan para tomar Groenlandia. “Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no lo darán. Nunca hemos pedido nada más”, dijo. “Solo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”, agregó.