Davos 2026: Los polémicos argumentos de Trump sobre la «necesidad» de controlar Groenlandia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar este miércoles, 21 de enero, a Groenlandia en el centro del debate internacional tras descartar públicamente el uso de la fuerza militar para tomar control del territorio ártico, aunque exigió negociaciones “inmediatas” con Dinamarca.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, Trump insistió en que la isla representa un interés estratégico esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque aseguró que no recurrirá a medidas bélicas para obtenerla.

“No quiero usar la fuerza para adquirir Groenlandia”, dijo Trump durante su discurso. Sin embargo, añadió que si decidiera hacerlo, Estados Unidos sería “imparable”. “Nunca pedimos nada, y nunca obtuvimos nada, probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza y poder excesivo, donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”, afirmó.

Trump insistió en la relevancia geopolítica de Groenlandia, describiéndola como un territorio vasto, poco poblado y vulnerable, ubicado en un punto clave entre Estados Unidos, Rusia y China.

También mencionó el creciente valor de los metales de tierras raras presentes en la región, aunque afirmó que su motivación principal es la seguridad internacional.

La Casa Blanca había evitado descartar opciones militares en días previos, lo que generó inquietud entre varios aliados europeos.

Sin embargo, Trump advirtió que Estados Unidos “recordará” si Europa no acepta su plan para tomar Groenlandia. “Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no lo darán. Nunca hemos pedido nada más”, dijo. “Solo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”, agregó.

GASTO DE DEFENSA DE DINAMARCA

El mandatario estadounidense criticó con dureza el gasto en defensa de Dinamarca dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sostuvo que solo Estados Unidos podría garantizar la protección de Groenlandia.

Además, advirtió que si Europa rechaza su propuesta de negociar la transferencia del territorio, impondrá aranceles a Dinamarca y otros países aliados si no acceden a discutir el tema.

¿QUÉ MÁS ARGUMENTÓ TRUMP?

Trump también recurrió a referencias históricas, afirmando que Estados Unidos habría administrado Groenlandia tras la Segunda Guerra Mundial y la habría devuelto “respetuosamente” a Dinamarca, una afirmación que no coincide con los registros históricos.

Aunque Washington estableció bases militares en la isla durante el conflicto, nunca tuvo soberanía sobre el territorio. El presidente utilizó este argumento para cuestionar la gratitud de sus aliados y reforzar sus argumentos sobre el rol estadounidense en la victoria aliada.

“Ya lo teníamos como fideicomisario, pero respetuosamente lo devolvimos a Dinamarca no hace mucho”, dijo.

Igualmente, Trump recordó que “Dinamarca cayó ante Alemania después de seis horas de combate” durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos se vio obligado a enviar fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia “a gran costo y gasto”.

“Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin nosotros, estarían hablando alemán y japonés quizás”, declaró Trump. “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?”, cuestionó.