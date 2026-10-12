Donald Trump dice que el proceso de Maduro ‘va a seguir su curso’: «Hizo cosas muy malas»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el proceso judicial de Nicolás Maduro en ese país «va a seguir su curso», a la vez que destacó el operativo militar que llevó a su captura.

Trump fue abordado por la prensa este 12 de octubre en la Casa Blanca, en Washington D. C.. Uno de los temas mencionados fue el caso de Maduro, quien fue imputado por nuevos cargos la semana pasada.

Tras ser consultado sobre el futuro de la situación de Maduro, Trump fue tajante. «Va a seguir su curso, irá a los tribunales. Pero hizo cosas muy malas. Su captura fue un gran logro. Venezuela fue un gran logro», dijo.

No es la primera vez que Trump manifiesta su orgullo por la captura de Maduro. En septiembre, difundió un video en el que se pueden ver diversas imágenes de la operación militar estadounidense que llevó a su captura en Caracas.

LA NUEVA ACUSACIÓN CONTRA MADURO

Las declaraciones de Trump se dieron menos de una semana después de que la Fiscalía presentara una nueva acusación contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. En este caso, se trata de un cargo por conspiración para cometer torturas.

Los fiscales encargados del caso acusaron a Maduro de llevar a cabo una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder. En tal sentido, describe abusos físicos y psicológicos contra opositores, militares y estadounidenses detenidos.

Poco después de la acusación, Maduro envió el domingo un nuevo mensaje desde la cárcel y apeló a la «verdad» al afirmar que derrotarán a la «injusticia y las mentiras». Además, dijo que permanece «unido en el espíritu de la esperanza y la perseverancia».

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el pasado 3 de enero. Además de los cargos por presuntas torturas, también es acusado de narcoterrorismo.