Disney se expande: América Latina será protagonista en una nueva era de las atracciones históricas

América Latina será protagonista en la nueva e inédita expansión de los parques de Disney, en Florida (EEUU), junto a gran renovación de atracciones históricas.

De acuerdo con el conglomerado estadounidense Walt Disney Company, lo que se tiene planteado es la creación de una nueva área temática inspirada en culturas latinoamericanas para sus parques de Orlando.

El comunicado, dirigido a visitantes globales, se precisó que los cambios se realizarán en un contexto de renovación integral de la experiencia en los parques y, en línea con la estrategia de ampliar la representación cultural dentro de sus instalaciones.

Según detalló Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World Resort, la compañía avanza en la modernización de varias áreas clave. Entre las novedades figuran la reapertura de la tradicional Big Thunder Mountain Railroad, mejoras tecnológicas en la atracción Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, actualizaciones en Soarin’ y la futura inauguración de la zona Tropical Americas en Animal Kingdom, que integrará elementos culturales de Colombia, México y otros países latinoamericanos.

La información fue confirmada por portales especializados como Latin Times y Laughing Place, además de reportes institucionales.

¿QUÉ ES EL TROPICAL AMERICAS?

Tropical Americas es la nueva área temática en desarrollo dentro de Animal Kingdom, parque del complejo en Orlando.

De acuerdo con Laughing Place, sustituirá a DinoLand U.S.A. y estará compuesta por espacios que integran referencias culturales de Centroamérica, Sudamérica y México.

Lo que se detalló, es que el objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva basada en la riqueza natural y cultural de la región.

¿QUÉ ES LO ATRACTIVO DE ESTA ZONA?

La nueva zona contará con el área Pueblo Esperanza, que albergará la primera atracción de Disney inspirada en la película Encanto.

Allí, los visitantes podrán adentrarse en la Casita Madrigal y vivir una experiencia centrada en los dones mágicos de Antonio, el personaje capaz de comunicarse con los animales.

El proyecto también contempla una nueva atracción basada en la franquicia Indiana Jones, desarrollada dentro de un templo maya con inspiración en la cultura mexicana.

¿CUÁNDO SE INAUGURARÁ?

La inauguración de Tropical Americas está programada para 2027, de acuerdo con el calendario publicado por WDW News Today.

Actualmente, las obras avanzan con la construcción de edificios, fachadas temáticas, un carrusel y la imponente entrada principal que dará acceso al nuevo sector.