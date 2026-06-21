De una mansión a una casita prefabricada, la extravagante decisión que cambió la vida de Elon Musk

El empresario Elon Musk, el primer «trillonario» del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, tomó en 2021 la determinación radical de modificar por completo su estilo de vida. Así es como el magnate decidió mudarse de forma definitiva a una casa prefabricada de apenas 40 metros cuadrados.

La casa está ubicada estratégicamente en las inmediaciones de la base de SpaceX en Boca Chica, Texas. Esto ha generado un inmediato e intenso interés en los medios de comunicación.

Según las publicaciones, la residencia del magnate destaca por ser austera pero altamente funcional. La propiedad unifica una sala de estar, un dormitorio, una cocina y un baño en menos de 40 metros cuadrados.

De acuerdo con datos publicados por Teslarati, la mini vivienda tiene un costo aproximado de 50.000 dólares y posee una estructura lo suficientemente liviana como para ser remolcada por un Tesla Model X.

El empresario seleccionó este domicilio para mantener una cercanía absoluta con el polígono de pruebas donde se desarrollaba el cohete Super Heavy.

En 2021 se instaló allí junto a su entonces pareja Grimes y su hijo menor. Buscaba simplificar su rutina diaria y desapegarse de sus millonarias ataduras inmobiliarias previas.

Es así como Elon Musk pasó de vivir en una mansión de más de 1.400 m, en Hillsborough, en el área de la bahía de San Francisco.

Pero, no solo cambió de residencia, sino que también ha consolidado el movimiento de sus empresas clave hacia Texas. De hecho, ya había llevado la planta principal de Tesla a ese estado, donde ahora se concentra la expansión de SpaceX.

LA ÚLTIMA MANSIÓN DE MUSK

La casa de Hillsborough está ubicada sobre Crystal Springs Road, en una zona residencial exclusiva de la península de San Francisco. Funcionó durante años como la principal residencia de Musk en California.

El aviso de venta citado por medios locales como The Sacramento Bee y SFGATE, dice que la propiedad contaba con seis dormitorios y diez baños. Además, cuenta con amplios jardines, biblioteca, salas de recepción y vistas a la bahía.

El inmueble se vendió en diciembre de ese año por unos 32 millones de dólares, de acuerdo con registros de MLS y reportes locales.

Con esa venta, Musk se desprendió de su último inmueble residencial en la zona de la bahía, después de haber anunciado en 2020 que vendería casi todas sus casas como parte de una decisión personal de “no poseer vivienda”.