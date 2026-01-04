Difunden video donde aparece Cilia Flores tras llegar con Maduro a centro de detención en Nueva York

Las autoridades estadounidenses difundieron la noche del sábado las primeras imágenes de Cilia Flores después de que la capturaran junto a Nicolás Maduro en un operativo que comprendió un ataque contra varios puntos militares en Caracas.

En un video se ve a la esposa de Maduro con un buzo verde cubriéndose del frío, llegando a la sede de la DEA en Manhattan, Nueva York. También se observan distintos agentes del organismo antidrogas.

Posteriormente, se ve al mandatario salir del vehículo en el que lo trasladaron. Lo hizo cojeando de una pierna, mientras Cilia Flores no estaba esposada. La diputada no pronunció ninguna palabra, mientras Maduro saludó a los agentes en inglés.

MADURO PERMANECERÁ EN EL MDC

Tras su arribo a la sede de la DEA, Maduro permanecerá en el Metropolitan Detention Center (MDC). Esta prisión federal está situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn. Por este centro han pasado reos de alto perfil. Allí han estado recluidos Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

El MDC, que opera desde 1994, tiene una población de 1.121 detenidos en espera de juicio o sentencias. Además, Luigi Manggione y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs también han permanecido en esas celdas.

Por sus duras condiciones, algunos jueces han optado por no enviar gente allí y ha sido llamado «el infierno en la tierra».

Con respecto a Cilia Flores, hasta ahora no ha trascendido dónde permanecerá recluida.

Se espera que este lunes se le procese a Maduro por numerosos delitos asociados a narcotráfico que podrían llevar a una pena que va de 20 años a prisión de por vida.

De acuerdo con la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, a Maduro y Cilia Flores los acusarán de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».