¿Díaz-Canel será capturado como Maduro? Esto respondió el secretario de Guerra de EEUU

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, respondió este miércoles, 10 de junio, a la pregunta sobre una posible operación militar contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, similar a la ejecutada en Caracas el pasado 3 de enero con Nicolás Maduro.

«Tenemos opciones por todos lados», contestó Hegseth sobre si un operativo de «capturar o matar» a Díaz-Canel es una opción, en declaraciones a los medios durante su visita al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida.

«En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa», agregó el funcionario estadounidense.

Asimismo, Hegseth añadió que existe «mucha presión sobre el régimen de Cuba» y advirtió que los líderes en situaciones de crisis pueden tomar «decisiones equivocadas», aunque no ofreció evidencia de inteligencia específica sobre un cambio inmediato en la postura de La Habana.

Asimismo, reiteró advertencias previas a Cuba sobre evitar cualquier intento de adquirir armas capaces de alcanzar territorio estadounidense o la base de Guantánamo.

«OPCIONES Y MÁS OPCIONES»

Sin embargo, evadió responder de forma explícita si el Ejército estadounidense planea una operación como la de Caracas en la que se capturó a Maduro, quien ahora está preso en Nueva York acusado de narcoterrorismo.

«Todo lo que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos», manifestó.

Lo que sí enfatizó, es que Cuba no puede «entrar a un juego en el que esté amenazando a Estados Unidos».

Por ende, el jefe del Pentágono advirtió que «lo que pase en el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos», Donald Trump, y que el Departamento de Guerra «estará preparado y en posición para cualquier contingencia».