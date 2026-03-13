Detienen al líder de «Los Piratas» en EEUU, la banda vinculada al Tren de Aragua y al caso de Ronald Ojeda

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de un migrante venezolano solicitado por la justicia de Chile que sería el líder de «Los Piratas», la principal célula del Tren de Aragua en territorio chileno, que entre otras cosas serían los autores materiales del asesinato de Ronald Ojeda.

El detenido responde al nombre de Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, quien se encontraba en Estados Unidos en situación de indocumentado. En este sentido, informaron que la justicia de Chile lo solicita por siete cargos criminales.

CASO RONALD OJEDA

Según la justicia chilena Gámez Salas habría dirigido múltiples extorsiones y secuestros en nombre del Tren de Aragua. Uno de estos secuestros resultó en el asesinato, ampliamente difundido, de un «exoficial militar venezolano».

Según Chile, miembros de Los Piratas llegaron al edificio de apartamentos de la víctima en plena noche, armados con pistolas y en un automóvil con luces azules, en un aparente intento de hacerse pasar por agentes de la Policía de Investigación chilena. Tras forzar la entrada al apartamento de la víctima con un ariete, los perpetradores la esposaron y la sacaron a la fuerza del edificio para introducirla en un automóvil.

Aproximadamente una semana después, gracias a la información proporcionada por un testigo, las autoridades descubrieron el cuerpo de la víctima perforando el piso de concreto de una vivienda improvisada en un complejo residencial en otra zona de Santiago de Chile. El cuerpo fue hallado cubierto de cal, oculto dentro de una maleta, enterrado en concreto a más de un metro de profundidad y sellado bajo una losa de concreto.

La autopsia determinó que la causa de muerte de la víctima fue asfixia por ahorcamiento, y su cuerpo presentaba signos de suspensión por las extremidades superiores, lesiones compatibles con tortura y desmembramiento parcial post mortem. El testimonio recabado en la investigación chilena reveló que el secuestro y asesinato de la víctima fueron presuntamente ordenados por líderes del Tren de Aragua y que se dispuso que el pago se realizara desde fuera de Chile.

Además, en una conversación interceptada, Gámez Salas supuestamente les dijo a otros miembros de Los Piratas que le habían asignado «desde arriba» la tarea de coordinar y ejecutar el crimen.

HISTORIAL DELICTIVO

Gámez Salas, también tiene antecedentes penales en Estados Unidos por tráfico de personas y reingreso ilegal tras ser deportado.

«Este hombre representa una clara amenaza para la seguridad pública y jamás debió haber estado en este país, pero reingresó ilegalmente a Estados Unidos durante la administración Biden. El Departamento de Justicia, junto con nuestros socios federales e internacionales, seguirá priorizando la seguridad pública», declaró el Fiscal General Adjunto Todd Blanche.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia destacó la cooperación entre ambos países para dar con estos delincuentes. «Estados Unidos no es un refugio seguro para extranjeros criminales peligrosos. Agradecemos a la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal, que colaboró ​​extensamente con las autoridades chilenas durante el último año para obtener los hechos y las pruebas necesarias para iniciar este proceso de extradición».

Bill Essayli, Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, también se refirió a la cooperación internacional. «Seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden en el extranjero para garantizar que este acusado comparezca ante la justicia en un tribunal chileno».

¿QUÉ PAPEL JUGABA GÁMEZ SALAS EN LOS PIRATAS?

Gámez Salas, está acusado de supervisar las actividades delictivas de Los Piratas en Chile. Según las autoridades chilenas, planeó y coordinó secuestros, homicidios, extorsiones y otros delitos, lo que incluía instruir a sus subordinados para obtener los recursos necesarios para ejecutar los delitos y asegurar que los recursos financieros generados para Los Piratas se enviaran al extranjero.

Chile lo solicita por un cargo de asociación delictiva, dos cargos de extorsión, dos cargos de disparo injustificado, un cargo de secuestro con resultado de homicidio y un cargo de secuestro con fines de extorsión, derivados de delitos separados contra múltiples víctimas.

También desempeñó un papel protagónico en un enfrentamiento armado mortal ocurrido en abril de 2024 en el que murió un policía chileno; en secuestros con fines de extorsión en febrero y junio de 2024; y en un intento de secuestro en marzo de 2024, entre otros delitos.

En 2023, Estados Unidos deportó a Gámez Salas a Venezuela. Sin embargo, poco después volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos donde lo acusaron por tráfico de personas y se declaró culpable en febrero de 2025 por reingreso ilegal. Su arresto ocurrió en virtud de la orden de extradición por parte de Chile.