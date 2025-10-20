Detenidos dos presuntos miembros del Tren de Aragua en las afueras del Row Hotel en Nueva York

Dos presuntos miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua fueron arrestados por autoridades federales frente a un refugio para migrantes en Midtown, en Nueva York (EEUU), durante un operativo para reforzar la vigilancia sobre redes criminales transnacionales.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en el operativo realizado el jueves, 16 de octubre, detuvieron a Cristofer Xavier Hernández Villegas y Ali Eloy Uribe-Gil frente al Row Hotel.

Este hotel es una instalación de 1.300 habitaciones que desde 2022 ha sido utilizada como refugio temporal para migrantes en pleno Manhattan.

Lo que se señaló, es que ambos individuos están presuntamente vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que ha expandido sus operaciones por América Latina y, en los últimos años también en los Estados Unidos.

La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que el arresto forma parte de una estrategia más amplia para “restablecer la ley y el orden en la ciudad de Nueva York y desmantelar las bandas criminales” bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, el DHS y el ICE están tomando medidas decisivas para restablecer la ley y el orden en la ciudad de Nueva York y desmantelar las bandas criminales”, explicó McLaughlin, en un comunicado.

Las autoridades no han revelado detalles sobre los cargos específicos que enfrentan los detenidos, pero se confirmó que el operativo se enmarca en una creciente preocupación por la presencia de organizaciones delictivas como el Tren de Aragua en zonas de alta vulnerabilidad migratoria.

NO PARTICIPARON AUTORIDADES MUNICIPALES

Por su parte, los funcionarios del municipio aseguraron que no estuvieron involucrados en el operativo, según informó el medio Gothamist.

“Como el alcalde ha declarado constantemente, la ciudad de Nueva York no participa en la aplicación de las leyes de inmigración civil”, dijo la representante del alcalde de Nueva York, Liz García.

PLANES PARA CERRAR EL REFUGIO

Vale destacar, que los arrestos de estos presuntos miembros del Tren de Aragua se registraron durante la misma semana en que los migrantes alojados en The Row comenzaron a recibir avisos que les ordenaban abandonar el lugar.

Algunos documentos les indicaban que debían irse pronto, incluso en noviembre, mientras que otros fijaban fechas límite hasta finales de diciembre o febrero.

El refugio llegó a alojar a aproximadamente 3.600 migrantes en el momento más crítico de la crisis migratoria, en enero del año pasado, convirtiéndose en el primer y mayor hotel urbano adaptado para este tipo de alojamiento de emergencia. En concreto, The Row NYC empezó a recibir a los extranjeros en el otoño de 2022.