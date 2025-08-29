Caimán mató a un niño en Nueva Orleans y ahora investigan a la propia policía

La ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana (EEUU), se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Bryan Vásquez, un niño autista de 12 años que desapareció, y cuya muerte se debió al ataque de un caimán.

De acuerdo con lo reseñado por NBC News, el niño estuvo perdido desde el pasado 14 de agosto. El menor, que no hablaba y tenía dificultades para comunicarse, fue visto por última vez saliendo por la ventana de su habitación en el vecindario Michoud.

Vestido únicamente con un pañal, fue captado por una cámara de seguridad caminando solo por la calle. 13 días después, su cuerpo fue localizado en un canal cercano, víctima de un ataque de caimán y posterior ahogamiento.

La autopsia reveló que Bryan sufrió traumatismo por fuerza contundente causado por un caimán antes de morir ahogado. El hallazgo desató una ola de indignación, no solo por la brutalidad del suceso, sino por las fallas en la respuesta de las autoridades.

INVESTIGAN A LA POLICÍA

La familia del menor denunció que la policía tardó hasta casi cinco horas en atender la llamada de emergencia, lo que ha generado una investigación interna en el Departamento de Policía de Nueva Orleans.

De hecho, la jefa policial Anne Kirkpatrick reconoció este miércoles, 27 de agosto, que “algo no está bien aquí” y ordenó una revisión de los protocolos de atención al 911.

En conferencia de prensa, Kirkpatrick también señaló que la investigación sobre la muerte de Vásquez continúa clasificada como “no determinada”. Todo a la espera de nuevos elementos, entre ellos los relacionados con su desaparición y la reacción de las autoridades.

LO QUE SE SABE DEL NIÑO

Bryan Vásquez fue descrito por su familia como un niño brillante, carismático y lleno de energía. Se trataba de un menor no verbal con una condición del neurodesarrollo y, según sus parientes, no entendía ni inglés ni español, lo que dificultó las tareas de búsqueda desde el inicio.

Es por ello, que tanto la familia de Bryan Vásquez como la comunidad en general permanecen a la espera de respuestas institucionales. También de medidas orientadas a reforzar la protección de menores y personas con discapacidades ante circunstancias de riesgo semejantes.