Departamento del Tesoro extendió prórroga a la medida de protección para Citgo hasta noviembre

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió nuevamente la medida de protección que blinda a Citgo Petroleum Corporation, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), de acciones judiciales por parte de sus acreedores.

La decisión fue anunciada este miércoles, 16 de septiembre, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), a través de la Licencia General No. 5Z.

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De acuerdo con dicha licencia, se extendió la suspensión de operaciones y reclamos vinculados al bono PDVSA 2020 de 8,5 % hasta el próximo 5 de noviembre de 2026.

El documento, firmado por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, derogó y sustituyó en su totalidad a la Licencia General No. 5Y, emitida el pasado 3 de agosto.

La licencia prohíbe temporalmente la ejecución de transacciones, financiamientos o embargo de activos asociados a la garantía sobre las acciones de la filial petrolera, en el marco del Reglamento de Sanciones a Venezuela (31 CFR Parte 591) y las Órdenes Ejecutivas 13835 y 13857.

También se indicó que las transacciones o cobros por parte de acreedores vinculados a los bonos 2020 de PDVSA solo podrán autorizarse a partir de esa fecha, a menos que el Ejecutivo estadounidense emita una nueva resolución.

¿QUÉ BUSCA LA MEDIDA?

La medida busca impedir que los acreedores y tenedores de deuda ejecuten acciones judiciales para tomar posesión del control accionario de la refinería venezolana en suelo estadounidense, mientras continúan los litigios en los tribunales federales de EEUU.

Con esta decisión, la administración estadounidense posterga la posible liquidación o toma de activos de una de las empresas operativas e infraestructuras de refinación más relevantes de Venezuela en el exterior.

OFERTA DE SUBASTA

La extensión de la licencia deja así en incertidumbre el futuro de la compañía en Estados Unidos, mientras una filial del fondo de inversión Elliott Investment Management espera que su oferta en subasta por 5.900 millones de dólares sea aceptada por el Departamento del Tesoro para poder adquirir Citgo Petroleum.

La corte de apelaciones estadounidense, encargada de revisar las impugnaciones al proceso de subasta, había fijado la audiencia para octubre.

Sin embargo, la extensión de la licencia hasta el 5 de noviembre, otorgada por Washington, busca evitar que determinadas acciones de los acreedores afecten directamente los intereses de la compañía petrolera.