EEUU

Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones para 29 buques de «flota fantasma de Irán»

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Estados Unidos anunció este jueves, 18 de diciembre, nuevas sanciones contra 29 buques petroleros vinculados a la llamada “flota fantasma” de Irán, intensificando la presión económica sobre Teherán y sus aliados.  
Los buques sancionados transportaban productos como crudo, fuel oil, bitumen, nafta y condensado / Archivo

Estados Unidos anunció este jueves, 18 de diciembre, nuevas sanciones contra 29 buques petroleros vinculados a la llamada “flota fantasma” de Irán, intensificando la presión económica sobre Teherán y sus aliados.  

Contents

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EEUU, la medida busca frenar las exportaciones clandestinas de crudo iraní y limitar los ingresos que, según Washington, financian programas militares y armamentísticos del régimen.  

Leer Más

En un impactante y trágico incidente ocurrido en Carolina del Norte (EEUU), una joven de 20 años, Ashanti Downey, fue rociada con gasolina y prendida en fuego mientras caminaba hacia una tienda Dollar General.  
Horror en EEUU: Le rociaron gasolina y le prendieron fuego mientras caminaba hacia una tienda
Tiroteo masivo en EEUU dejó al menos un muerto y tres heridos: El sospechoso se «disparó», según medios
MIAMI: Asesinaron a venezolano cuando hacía una entrega de comida, lo hizo un supuesto esquizofrénico

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE VENEZUELA LE QUITÓ DERECHOS PETROLEROS A EEUU Y LOS «QUIERE DE VUELTA«

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), los buques sancionados han transportado cientos de millones de dólares en petróleo y productos refinados iraníes, utilizando rutas y mecanismos diseñados para ocultar el origen de la carga y el destino final. 

“Estados Unidos no permitirá que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.  

“El Tesoro seguirá privando al régimen de los ingresos petroleros que utiliza para financiar sus programas militares y de armamento”, agregó.  

El Departamento de Estado respaldó la medida contra buques de Irán / Archivo

FLOTA SANCIONADA 

Los buques sancionados transportaban productos como crudo, fuel oil, bitumen, nafta y condensado. Eran operados por compañías registradas en jurisdicciones como Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Islas Marshall, India y las Islas Cook. 

«El Departamento del Tesoro está sancionando a 29 buques de la flota fantasma que participan en el transporte encubierto de petróleo y productos petrolíferos iraníes por valor de cientos de millones de dólares», se explica en un comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

«Entre las entidades sancionadas se encuentra una red de empresas y buques operados por Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, un empresario egipcio, y varias empresas que operan en países entre los que se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, la India, las Islas Marshall y Panamá. Esta medida limita aún más la capacidad de Irán para exportar petróleo y productos derivados del petróleo a través de mecanismos oscuros y fraudulentos», se agrega en la comunicación. 

¿QUÉ IMPLICA LAS SANCIONES?  

Lo que se precisó, es que estas sanciones bloquean todos los bienes y activos de las empresas y embarcaciones en territorio estadounidense. También bajo control de personas sujetas a la jurisdicción de EEUU. En todo caso, lo concreto es que se impide cualquier transacción con ellas. 

«Estados Unidos continuará aplicando medidas para implementar el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 (en inglés). Este ordena ejercer la máxima presión sobre el régimen iraní para privarlo de los ingresos que financian sus actividades desestabilizadoras. No dudaremos en utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para contrarrestar a quienes facilitan el comercio ilícito de petróleo de Irán». Así se sentenció desde el Departamento de Estado.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Mujer murió tras operarse con falso médico, estaba borracho y usó un tutorial de Youtube
Mundo
Trump dice que no necesita permiso del Congreso de EEUU para atacar a cárteles de drogas vía terrestre
EEUU
El nuevo escándalo que sacude al Miss Universo: México emite orden de captura contra Raúl Rocha
Caraota Show