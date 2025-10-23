Departamento de Guerra de EEUU anuncia que «mapeará» cárteles que operan en Latinoamérica para «acabar con ellos»

En una decisión que marca un giro radical en la política antinarcóticos de Estados Unidos, el Departamento de Guerra anunció este jueves, 23 de octubre, que «mapeará» a cárteles de la droga latinoamericanos para exterminarlos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que estas organizaciones criminales representan “el Al-Qaeda del hemisferio occidental”. Señaló que la misión será “aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de EEUU”.

«Así que nuestro mensaje a estas organizaciones terroristas es que vamos a tratarlas como hemos tratado a Al Qaeda. Vamos a encontrarlas, vamos a mapear sus redes, vamos a descifrarlas y vamos a acabar con ellas», sostuvo en una mesa redonda en la cual participó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos funcionarios del gabinete del país norteamericano.

Asimismo, Hegseth advirtió que las agencias de inteligencia de EEUU tienen conocimiento de las operaciones de los carteles.

«Sabemos exactamente quiénes son. Sabemos a qué redes y qué organizaciones pertenecen. Sabemos dónde están, de dónde se originaron, qué están transportando. Y ellos saben que lo sabemos», puntualizó.

LISTO PARA ATACAR POR TIERRA

Estas declaraciones, se sumaron a las del propio de Trump. De hecho, el mandatario reiteró una advertencia directa a los cárteles de la droga que operan en el Caribe y el Pacífico que ya hizo el miércolés. En concreto, aseguró que su administración está lista para “golpear muy duro” a quienes intenten mover mercancía ilícita también por tierra.

En este sentido, Trump aclaró ante la prensa que su Administración informará al Congreso de los Estados Unidos antes de proceder con estos ataques por tierra.

«Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún (…) Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra», dijo Trump.

Asimismo, el presidente estadounidense enfatizó que las operaciones en aguas internacionales del Caribe contra barcos «dedicados al narcotráfico» han reducido el paso de drogas por mar. También aseguró que la prioridad es «salvar vidas» estadounidenses.

“Cada vez que vemos que eso sucede. Estamos salvando 25.000 vidas estadounidenses”, dijo, en alusión a la destrucción de esas embarcaciones frente a las costas de Venezuela.