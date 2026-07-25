Departamento de Estado se pronunció sobre la salida de Venezuela de la CPI e hizo esta recomendación a los Estados miembros

El Departamento de Estado norteamericano celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó para redoblar sus críticas contra el tribunal, al que calificó de «corrupto», «sin valor» y carente de credibilidad.

En un comunicado, el organismo respaldó la decisión anunciada por Delcy Rodríguez, y afirmó que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos liderados por Washington para «desmantelar» la Corte.

«El llamado tribunal ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado (…) en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal», precisó en la misiva.

«Esto es un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva. La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima», agregó.

En este sentido, afirmaron que bajo el «liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros del servicio estadounidense, Maduro ahora enfrenta justicia en un tribunal de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido».

Por último, aseguraron que «es hora de desmantelar la CPI» por lo que instó a todos los Estados miembros «a retirarse del Estatuto de Roma».