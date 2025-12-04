EEUU

Departamento de Estado de EEUU rebautizó el Instituto de la Paz con el nombre de Donald Trump

Por Luis Alfredo Ledezma
Vista de la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos / Cortesía: CNN

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves, 4 de diciembre, el cambio de nombre del Instituto de la Paz (USIP, por sus siglas en inglés), que ahora se denomina Instituto de la Paz Donald J. Trump, en honor al actual presidente de EEUU.  

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó que la medida busca reconocer a Trump como “el mayor negociador en la historia” del país norteamericano.  

El cambio se oficializó en vísperas de la firma de un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, evento que tuvo lugar en la sede del instituto en Washington. 

«El presidente Trump será recordado por la historia como el presidente de la paz. Es hora de que nuestro Departamento de Estado lo demuestre», escribió Rubio en su cuenta de X.  

Asimismo, la cartera diplomática publicó en redes sociales un comunicado donde mencionó el cambio de nombre: “Esta mañana, el Departamento de Estado renombró el antiguo Instituto de la Paz para honrar al mayor negociador en la historia de nuestra nación. Bienvenidos al Instituto de la Paz Donald J. Trump. Lo mejor está por venir”, reza parte del texto.  

TRUMP ORDENÓ SU DISOLUCIÓN 

El Instituto de la Paz de Estados Unidos, creado en 1984 por el Congreso como un organismo independiente para la resolución de conflictos internacionales, es objeto de controversia.  

En febrero de este año, el mismo presidente ordenó su disolución parcial, lo que generó disputas legales y críticas de sectores académicos y diplomáticos. A pesar de ello, la institución continuó operando, aunque con recortes de personal y presupuesto.  

De hecho, la propuesta presupuestaria del Gobierno, para el próximo año fiscal, contempla la eliminación de los fondos federales destinados al USIP.  

La sede del Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington / Archivo

Cabe recordar que el USIP no es una agencia federal, sino una entidad independiente que administra su propia sede. Y, la disputa por el control del instituto, incluyendo su edificio y activos, se mantiene abierta en los tribunales. 

Según CNN, en marzo, funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental intentaron ingresar por la fuerza al edificio del USIP. Días después, regresaron acompañados por la policía.  

Ese mismo mes, el Gobierno destituyó a la mayoría de la junta directiva del instituto. Los empleados recibieron notificaciones de despido a finales de marzo y fueron cesados definitivamente en julio. 

“Renombrar el edificio del USIP es una afrenta adicional”, dijo George Foote, abogado de la antigua dirección y personal del USIP, en un comunicado emitido este miércoles. 

“Un juez federal ya dictaminó que la toma armada del Gobierno fue ilegal. Ese fallo está suspendido mientras el Gobierno apela, lo que es la única razón por la que el Gobierno sigue controlando el edificio. Los legítimos propietarios finalmente prevalecerán y restaurarán el Instituto de la Paz de Estados Unidos y el edificio a sus propósitos legales”, agregó Foote. 

Asimismo, un exfuncionario del USIP, citado por el mismo medio, comentó sobre Trump: “Es bastante irónico que haya puesto su nombre en una institución que destruyó”. 

¿QUÉ DICE LA CASA BLANCA?  

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la medida en un comunicado, argumentando que el USIP “era una entidad inflada e inútil que gastaba US$ 50 millones al año sin aportar paz alguna”. 

“Ahora, el Instituto de la Paz Donald J. Trump, que lleva un nombre tan apropiado en honor a un presidente que terminó ocho guerras en menos de un año, será un recordatorio poderoso de lo que un liderazgo fuerte puede lograr para la estabilidad global”, declaró. 

