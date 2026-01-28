Departamento de Estado de EEUU confirmó al Congreso que está dando los primeros pasos para reabrir embajada en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó al Congreso que comenzó los primeros pasos para una posible reapertura de su embajada en Venezuela, un movimiento que marca un giro significativo en la relación bilateral tras la incursión militar estadounidense que significó la captura a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La notificación, enviada a legisladores este lunes y adelantada por Fox News, detalla que Estados Unidos evalúa restablecer gradualmente su presencia diplomática en Venezuela. Se concretaría después de casi siete años de ruptura formal.

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la embajada en Caracas”. Así lo notificó el departamento en cartas separadas pero idénticas enviadas a 10 comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado.

Según el aviso, el personal estadounidense operaría inicialmente desde una instalación temporal. Esto, mientras el complejo de la embajada —cerrado en marzo de 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump— es sometido a actualizaciones. Se señaló que se necesita cumplir con los estándares de seguridad y funcionamiento.

“Para apoyar el aumento de personal temporal y la posible reanudación de las operaciones de la embajada, el Departamento de Estado también podría necesitar abrir una instalación interina o temporal en Caracas, en Venezuela. Esto para dar cabida al personal temporal o las operaciones mientras las instalaciones existentes se ponen en condiciones de servicio”, añade el aviso.

El Departamento de Estado explicó que este proceso se desarrollará bajo un “enfoque por fases”, cuyo objetivo es reanudar operaciones de manera controlada y progresiva.

La comunicación enviada a 10 comités del Congreso señala que, poco después de la operación militar para la captura de Maduro, un equipo de la Unidad de Asuntos de Venezuela —hasta ahora basada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá— viajó a Caracas para realizar una evaluación preliminar.

Lo que se precisó, es que ese estudio incluyó la revisión de condiciones de seguridad, infraestructura disponible y necesidades logísticas para un eventual retorno diplomático.

ENCARGADO DE NEGOCIOS DE EEUU

Como parte de esta transición, la semana pasada Estados Unidos designó a Laura Dogu como la nueva encargada de negocios de la oficina externa de EEUU para Venezuela.

El Departamento de Estado anticipó que, conforme avance el proceso, los diplomáticos podrán asumir tareas consulares, políticas, económicas y de diplomacia pública.

Además, la Unidad de Asuntos de Venezuela sería trasladada desde Bogotá a Caracas, consolidando así el retorno institucional de Estados Unidos al país.