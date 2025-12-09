EEUU

El nuevo dardo de Trump al gobierno de Maduro en medio de las tensiones por el despliegue militar en el Caribe

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría ampliar las acciones militares que su administración ha emprendido en Latinoamérica contra objetivos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico.

En una entrevista con el medio Político, Trump se negó a hablar del envío de tropas estadounidenses a Venezuela como parte de un esfuerzo para sacar a Nicolás Maduro, a quien culpa de exportar drogas y personas peligrosas a Estados Unidos.

«No quiero ni descartar ni aprobar nada. No hablo de eso», dijo Trump sobre el despliegue de tropas terrestres. El mandatario estadounidense ha desplegado una fuerza militar masiva en el Caribe para atacar a presuntos narcotraficantes y presionar al gobierno de Nicolás Maduro.

Algunos líderes de la derecha estadounidense le han advertido a Trump que una invasión terrestre en Venezuela sería una línea roja para los conservadores que votaron por él, en parte, para poner fin a las guerras en el extranjero. No obstante, se mostró cauteloso al abordar el tema. «No quiero hablarles de estrategia militar. Pero sus días están contados».

Finalmente, recordó que consideraría usar la fuerza contra objetivos en otros países donde el tráfico de drogas es muy activo, incluidos México y Colombia.

