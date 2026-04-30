VIDEO: Trump dice que «al vencedor le pertenecen los despojos» y Estados Unidos pagó para capturar a Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, 30 de abril, que Estados Unidos pagó «muchas veces» el costo del operativo militar de 45 minutos que sirvió para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, de la Casa Blanca, Trump aseguró que la acción militar resultó «rentable» para Estados Unidos y consolidó una etapa de cooperación energética sin precedentes entre ambos países.

En este sentido, describió la actual relación bilateral como «altamente productiva», insistiendo en que Washington y Caracas atraviesan un período de coordinación estrecha.

«Nos estamos llevando de maravilla con ellos. Estamos trabajando muy estrechamente con ellos allí», expresó, al destacar que la dinámica posterior a la operación ha generado beneficios económicos compartidos.

«Siempre solía decir que al vencedor le pertenecen los despojos, pero nosotros pagamos por el ataque, que siempre es costoso. Pero, lo recuperamos con creces», sostuvo el mandatario republicano.

«Tienen un buen ejército en Venezuela, pero esto, ellos no se esperaban eso», agregó.

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RELACIÓN PETROLERA

Trump subrayó que Venezuela está produciendo «más petróleo que en muchas décadas», un incremento que atribuyó directamente a esta nueva fase de colaboración.

Calificó el vínculo energético como «una empresa conjunta», reiterando el concepto de «joint venture» que ha utilizado en intervenciones recientes para describir el flujo de crudo y los dividendos que, según él, reciben ambas naciones.

«Ellos están ganando más dinero y nosotros también», sentenció el presidente estadounidense.