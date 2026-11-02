¿Delegación de Bank of América vendrá a Venezuela esta semana?: esto es lo que se sabe

Una delegación del Banco Mundial y representantes de Bank of America (BOFA), uno de los principales bancos de Estados Unidos, visitarán esta semana Venezuela para abordar distintos temas en el país.

Fuentes del sector confirmaron al medio Bitácora Económica la visita de ambas delegaciones. En primera instancia, un equipo de BOFA visitará el país con un grupo de inversionistas de bonos del país y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Según las filtraciones, BOFA y los inversores quieren evaluar el país presencialmente y conocer detalles sobre la restructuración de la deuda. Se trata del tercer viaje de tenedores de bonos a Venezuela en lo que va de año.

Previamente, el gobierno de Delcy Rodríguez se habría negado a reunirse con inversionistas, aunque sí lograron hablar en la Embajada de Estados Unidos. Se desconoce si la restructuración de la deuda ha sido abordada durante estos encuentros.

DESARROLLO PRIVADO

Por otra parte, una delegación de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial también llegará Venezuela esta semana. El organismo se encarga de impulsar el sector privado en mercados emergentes y países en desarrollo.

La filtración indica que la CFI pretende hacer un primer contacto con empresas nacionales que necesitan financiamiento. El objetivo es promover el desarrollo y crecimiento del sector privado en Venezuela.

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El Banco Mundial ha tenido diversas reuniones con funcionarios venezolanos, incluyendo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Estos encuentros han buscado «generar empleo, atraer inversión y respaldar el crecimiento económico».