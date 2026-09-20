«Una Venezuela democrática es esencial»: María Corina respondió a fecha de elecciones propuesta por senador de EEUU

La dirigente opositora, María Corina Machado, agradeció la posición asumida por el senador Bernie Moreno, quien ratificó la necesidad de que en Venezuela haya elecciones e incluso propuso el natalicio de El Libertador como fecha de los comicios en el año 2027.

A través de sus redes sociales, Machado resaltó que las elecciones presidenciales en Venezuela son importantes, no solo para el hemisferio, sino para a seguridad del propio Estados Unidos.

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“Gracias por su liderazgo y claridad en cuanto a la importancia crítica de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela”, dijo Machado. Y enfatizó que “una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Igualmente, la dirigente opositora aseveró que “los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera y posicionarse como el aliado más fuerte de Estados Unidos”.

Y remarcó que “ese futuro debe estar anclado en la voz y la voluntad soberana del pueblo”.

MORENO REITERÓ SU PROPUESTA

Ya en julio pasado, el senador republicano planteó que una buena fecha para los comicios en Venezuela será el 24 de julio del 2027, fecha emblemática, por la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar.

En una entrevista efectuada este domingo en Fox News, Moreno reiteró su propuesta para eventuales comicios presidenciales en el país. Y en sus redes sociales, hizo una comparación entre Simón Bolívar y Donald Trump.

“Al igual que Simón Bolívar liberó a Venezuela hace casi 200 años, el presidente Trump ha liberado a Venezuela”, expresó.

También mencionó “el histórico acuerdo petrolero del presidente Trump, que garantiza el control mayoritario estadounidense sobre 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas”,

Dijo que este convenio “representa una victoria para el dominio energético de Estados Unidos y para la prosperidad del pueblo venezolano”.

Finalizó afirmando que “la celebración de elecciones libres y justas sigue siendo esencial para completar la transición democrática y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, lo lograremos. Propongo el 24 de julio de 2027”.

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