Delcy Rodríguez participará en cumbre que abordará nuevo orden económico mundial, se celebrará en Miami

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura oficialmente en la agenda del FII Priority Summit Miami 2026, uno de los encuentros globales más influyentes en materia de inversión, geopolítica y transformación económica.

El evento, que se desarrollará entre este miércoles 25 y viernes, 27 de marzo, en el Faena Hotel & Forum de Miami Beach, reúne a más de 1.500 líderes internacionales, inversionistas, jefes de Estado y ejecutivos de alto nivel bajo el lema «Capital in Motion».

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Según el programa divulgado por la organización, Rodríguez participará este miércoles 25 de marzo en un fireside chat dentro del bloque especial «The New Latam Order», un espacio dedicado a analizar el papel estratégico de América Latina en el nuevo orden económico mundial.

Su intervención está pautada entre las 10:25 de la mañana y las 10:40 a.m. (hora local de Miami) y será moderada por Richard Attias, presidente del Comité Ejecutivo y CEO en funciones del FII Institute.

Hasta ahora, no se ha confirmado si la participación será presencial o virtual.

La presencia de Rodríguez en este espacio adquiere especial relevancia, pues sería su primera aparición destacada en un foro internacional de alto nivel desde que asumió como gobernante interina el pasado 5 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro durante la Operación Resolución Absoluta ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Si embargo, se especula que la participación de Rodríguez podría realizarse de manera remota, aunque el programa oficial la mantiene como oradora principal.

La expectativa en torno a su intervención crece en un contexto donde Venezuela intenta reposicionarse en el escenario internacional. Todo, mientras avanza el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Hasta el momento, ni el equipo de Rodríguez ni el FII Institute ofrecieron detalles sobre el contenido de la charla. Dejando así abierta la incógnita sobre el mensaje que la interina venezolana llevará a uno de los escenarios económicos más observados del año.

Lo cierto, es que este martes, 24 de marzo, Rodríguez anunció que esta semana partirá a Washington una delegación diplomática encabezada por Félix Plasencia, excanciller y designado representante diplomático ante EEUU. Esto, para formalizar la «nueva etapa» de relaciones bilaterales, retomadas a inicios de marzo.

Esto último, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) —del Departamento del Tesoro de Estados Unidos— flexibilizó las sanciones para que se pudiera instalar y dar funcionamiento a la embajada venezolana en Washington.

PARTICIPARÁ DONALD TRUMP

Además, el FII Priority Miami 2026 también contará con la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Su participación está prevista para este viernes, 27 de marzo.

Es de destacar, que el segmento latinoamericano del foro pone en relevancia el potencial regional en sectores clave como minerales críticos. También lo relacionado con energía renovable, agricultura, capital humano e innovación digital.