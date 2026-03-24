Trump relajó sanciones contra Venezuela para facilitar reapertura de la embajada en EEUU

La Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes, 24 de marzo, un nuevo paso en el restablecimiento total de relaciones con Venezuela al relajar sanciones clave para facilitar la reapertura de la Embajada de ese país en EEUU.

La medida, emitida por el Departamento del Tesoro, forma parte del proceso diplomático iniciado tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina por parte de Washington.

En concreto, la licencia del Tesoro levanta restricciones que pesaban sobre las misiones diplomáticas venezolanas en territorio estadounidense, así como sobre las representaciones de Venezuela ante organismos internacionales con sede en Estados Unidos.

Con la nueva normativa, estas misiones podrán pagar bienes y servicios necesarios para su funcionamiento oficial y el uso personal de sus diplomáticos, un alivio significativo frente a las limitaciones que estaban vigentes desde 2019.

El documento también autoriza a bancos e instituciones financieras estadounidenses a operar cuentas y otorgar créditos a nombre de las misiones venezolanas, aunque mantiene la prohibición de comprar o vender inmuebles.

Este ajuste regulatorio busca destrabar operaciones básicas que permitan la reactivación de la legación diplomática venezolana en Washington, actualmente inactiva pese al avance del proceso de normalización bilateral.

RELACIÓN EEUU-VENEZUELA

Como se sabe, desde enero, Estados Unidos y Venezuela han acelerado el acercamiento diplomático.

La enviada estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas a finales de ese mes para coordinar la reapertura gradual de la Embajada de Estados Unidos, mientras que Delcy Rodríguez anunció este martes que una delegación venezolana viajará a Washington para profundizar el restablecimiento de relaciones.

Paralelamente, el Tesoro ha emitido varias licencias que permiten a empresas estadounidenses comerciar con petróleo, gas y oro venezolanos, en línea con la apertura del sector energético impulsada por el Gobierno de Rodríguez.

En tanto, Nicolás Maduro, detenido en Nueva York, tiene prevista una audiencia el jueves. Enfrenta cuatro cargos federales: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto por la posesión de dichas armas.

Mientras avanza su caso en tribunales, Washington y Caracas continúan reconstruyendo una relación diplomática que permanecía rota desde 2019.