Del TPS a la detención de ICE: Rapero venezolano Adonys denuncia tratos inhumanos en Estados Unidos

Adonys Francisco Mata Martínez, rapero venezolano conocido en el circuito de freestyle como AdonysX, permanece detenido desde fines de mayo en un centro de Louisiana, pese a contar con Estatus de Protección Temporal (TPS) y tener en trámite una visa de artista por talento extraordinario en Estados Unidos.

De acuerdo con un reportaje de Univisión, el músico venezolano fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras una parada de tráfico en Florida, cuando oficiales revisaron su placa y detectaron su situación migratoria, y desde entonces ha denunciado condiciones de reclusión que calificó de inhumanas.

Según relató al medio de comunicación, su primer traslado ocurrió tras cinco días en el Centro de Procesamiento de Miramar, donde tuvo que dormir en el piso con solo una colchoneta y sin posibilidad de asearse.

«Nosotros no somos criminales para que nos den este trato», afirmó. De allí, contó, pasó al Centro de Detención Krome, donde permaneció alrededor de un mes. Esto hasta ser trasladado junto a otras 50 personas hasta Louisiana, lugar donde continúa bajo custodia.

En su reclusión actual, Adonys precisó que trabaja en la cocina del centro a cambio de un dólar diario, una labor en la que, según describió, ha llegado a ver cucarachas y otros insectos.

El cantante también denunció que la alimentación es escasa y en ocasiones está vencida, además de señalar fallas graves en la atención médica. Señaló que padece dolores en el pecho que el personal atribuyó a ansiedad y afirmó que tuvo que intentar cauterizarse un nervio dental con agua caliente ante la negativa de proporcionarle atención odontológica.

A esto se suman condiciones de hacinamiento, con hasta 76 personas en una sola celda, y un posible caso de tuberculosis dentro de las instalaciones.

«ESTÁN TRATANDO DE MATARNOS»

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Adonis afirmó que incluso el deseo de los agentes de ICE es quitarles hasta la vida.

«Están tratando de matarnos prácticamente con lo que son las comidas. Aparte, el sitio no está en condiciones médicas, hay gente enfermándose; hay una gripe que no se va porque estamos en hacinamiento, 76 personas en una sola celda», enfatizó.

Frente a esta situación, una de sus principales esperanzas es la aprobación de la visa por talento extraordinario. La solicitó antes de ser detenido, trámite que según él, continúa vigente.

Mientras espera una respuesta que podría facilitar su liberación, pidió la intervención de las autoridades y el respaldo de la ciudadanía para visibilizar su caso. «Están jugando con la vida y nos están tratando como animales, es un trato inhumano», sentenció.

ESPERA SU PRÓXIMA AUDIENCIA

Luego de más de tres meses bajo custodia federal, el artista venezolano sigue recluido en Louisiana a la espera de su próxima audiencia ante un juez de inmigración.

No obstante, señaló que en el circuito judicial donde se tramita su caso los procesos suelen dilatarse en un ciclo constante de «prórrogas, prórrogas y prórrogas». Lo que le hace sentir, que tanto su vida como su proceso legal, permanecen congelados.

«Pedimos a toda persona que pueda compartirnos que nos ayude, no esperen que sea un familiar o un amigo que esté sufriendo, pasando por esta situación», insistió.

Del lado de las autoridades, ICE suele defender sus actuaciones al recordar que solo entre el 1 y el 26 de julio detuvo a 5.605 inmigrantes indocumentados en el área de Miami.

La agencia, incluso en medio del polémico caso de Claudia Rodríguez –una futbolista también de nacionalidad venezolana que fue arrestada por ICE pero ya liberada–, también respondió a las críticas con un mensaje directo: «Temporal significa temporal. El TPS nunca fue concebido como un programa de amnistía de facto».

«Sin embargo, así es como administraciones anteriores lo utilizaron durante décadas. La administración Trump está restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración para mantener segura nuestra patria y a su población. Tenemos la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado», se agregó.

Y se enfatizó: «El DHS puso fin al TPS para Venezuela el 20 de noviembre de 2025».