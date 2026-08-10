EN VIDEO: Detuvieron a venezolano en Texas mientras llevaba a su hija a una cita médica, todo quedó grabado

Funcionarios de ICE en Austin, Texas, detuvieron a un venezolano mientras llevaba a su hija de un año y medio a una cita médica por una enfermedad cardíaca y problemas de visión.

El venezolano responde al nombre de José Arturo Vílchez, quien iba manejando cuando los funcionarios le dieron la voz de alto, según relató su esposa al medio N+ Univision.

En un video compartido por la mujer, se puede ver el momento de desesperación que tuvo que sufrir durante la detención. Aunque los hechos ocurrieron el 13 de julio, en las últimas horas se hizo viral en video del arresto y al día de hoy el hombre sigue bajo una situación de incertidumbre.

«La bebé, la cita, el corazón. Estoy trabajando aquí formalmente», se escucha decir a la mujer, mientras los agentes realizan la detención.

El hecho ocurrió a pesar de que el venezolano no había cometido ninguna infracción de tránsito y contaba con su licencia de conducir y seguro.

«Él está triste, obviamente, porque está su hija aquí afuera. Él es su representante», señaló.

🚨Quedó captado en video el momento de la detención de José Arturo Vilchez, venezolano de 33 años detenido por ICE en Austin. Su familia y asesor legal confían en que pronto pueda salir libre, ya que dicen es un hombre trabajador, sin historial criminal y con documentos en… pic.twitter.com/jRWPFq1ByB — Homar Rojas Cavazos (@homarojas2772) August 8, 2026

Según Diego Muñoz, quien defiende al detenido, el venezolano ingresó a Estados Unidos con el parole, (permiso de permanencia temporal) presentó una solicitud de asilo y tenía un permiso de trabajo vigente y número de Seguro Social. «No hay justa causa por la cual lo debieron haber arrestado».

Asimismo, señaló que ya un juez de inmigración revisó el caso y están a la espera de su decisión.

La esposa de la víctima pidió a las autoridades que lo liberen ya que no ha cometido ningún delito y es el sustento del hogar.