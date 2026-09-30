Dejó solo a sus 4 hijos para irse de vacaciones en crucero: Así fueron encontrados por la policía en Florida

Una madre de Florida (EEUU) dejó solos a sus cuatro hijos para irse de vacaciones en un crucero y terminó arrestada y acusada por cuatro cargos.

De acuerdo con NBC Miami, Nathalie Belizaire, de 29 años, terminó arrestada en North Miami Beach y acusada de cuatro cargos por negligencia infantil sin causar lesiones corporales graves.

Según la policía, dejó solos a sus cuatro hijos menores, entre ellos un bebé, durante los tres días que duró su crucero a las Bahamas.

Uno de los niños tenía apenas dos meses. Los otros, dos, siete y nueve años.

Todo comenzó cuando el padre del bebé de dos meses vio el jueves en una publicación de su historia de WhatsApp «lo que parecía ser la compra de un billete para un crucero».

Ese día habló con Belizaire, quien le dijo que dejaría a los niños con su bisabuela, según informó la policía.

Sin embargo, el sábado por la noche fue al apartamento de ella, vio el televisor encendido a través de las persianas y escuchó a los niños hablar dentro, por lo que llamó al 911, según consta en el informe de arresto.

La policía y los bomberos del condado de Miami-Dade acudieron al lugar y forzaron la entrada a la residencia. Allí, «los cuatro menores fueron encontrados dentro. Sin supervisión de un adulto y escondidos juntos en el baño», dijo la policía.

El vídeo grabado por la cámara corporal de los agentes, mostraba cómo estos reunían a los niños y los llevaban afuera.

Cuando las autoridades hablaron con la bisabuela de los niños, ella dijo que Belizaire le había dicho que «dejaría a los niños allí porque iba a salir de la ciudad», pero nunca los llevó con ella.

El hermano de Belizaire también declaró a la policía que, alrededor de las 8:00 de la noche del sábado, su hermana le envió un mensaje de texto para pedirle que fuera a ver cómo estaban sus hijos.

La policía informó, que sus múltiples intentos de contactar a Belizaire, no tuvieron éxito.

¿QUÉ REVELÓ LA INVESTIGACIÓN?

La investigación reveló que Belizaire había comprado un billete de tres días a las Bahamas a bordo del Carnival Conquest, con fecha de salida el 25 de septiembre.

Según el informe de detención, Belizaire «dejó a sus cuatro hijos menores, entre ellos un bebé de dos meses y un niño de dos años, dentro de la residencia sin supervisión de un adulto mientras viajaba fuera de la ciudad a bordo de un crucero Carnival Conquest».

El lunes, las autoridades esperaron a Belizaire cuando desembarcó en PortMiami, donde fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y luego entregada a la policía de North Miami Beach.

Las autoridades, indicaron, que se negó a prestar declaración e invocó su derecho a guardar silencio.

«Considerando la totalidad de las circunstancias y las pruebas obtenidas durante la investigación, existían indicios suficientes para determinar que el acusado no proporcionó el cuidado y la supervisión necesarios a los cuatro menores, exponiéndolos así a un riesgo sustancial de sufrir daños», reza el informe de detención.

Belizaire compareció el martes ante el tribunal de fianzas, donde el juez la reprendió por las acusaciones.

«Esto es increíble. Dice que se fue de crucero y dejó a sus hijos solos en casa», dijo la jueza Mindy Glazer durante la audiencia.

«Estos pobres niños, cuatro en total, estuvieron solos en casa durante tres días… Me alegra que no les haya pasado nada peor», agregó.

La jueza fijó su fianza en 10.000 dólares y le ordenó mantenerse alejada de los niños, quienes, según las autoridades, se encuentran a salvo y bajo custodia de servicios sociales.

Belizaire pagó la fianza y fue puesta en libertad el martes por la noche.