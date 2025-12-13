Debes saberlo: este es el estado más higiénico y saludable para vivir en EEUU, según reciente investigación

Connecticut ha sido reconocido como el estado más higiénico y saludable para vivir en Estados Unidos, según un reciente estudio, que evaluó factores como calidad del agua, aire, gestión de residuos y niveles de contaminación.

El estudio, publicado este mismo mes, posiciona a Connecticut en la cima del ranking nacional gracias a su capacidad para mantener altos estándares de limpieza y salud pública.

Los investigadores analizaron indicadores clave como la pureza del agua potable, la calidad del aire, la eficiencia en el reciclaje y la higiene en hospitales.

Estos elementos, que a menudo pasan desapercibidos en la vida cotidiana, explicaron que resultan determinantes para el bienestar colectivo y la prevención de enfermedades.

Uno de los aspectos más destacados es la gestión de residuos y reciclaje, donde Connecticut muestra un desempeño ejemplar.

La reducción de desechos y el manejo responsable de materiales contaminantes han permitido que el estado se convierta en un referente de sostenibilidad.

Además, las políticas ambientales han logrado disminuir los niveles de contaminación, lo que se traduce en un entorno más limpio y seguro para sus habitantes.

Cada categoría se ponderó para identificar a los estados con desempeño más balanceado y aquellos con desafíos significativos.

LÍDER DEL RANKING

Connecticut lidera el ranking con un puntaje de 72.83, resultado de su desempeño sólido y equilibrado en casi todos los indicadores evaluados.

El estado se posiciona en el primer lugar en higiene hospitalaria, con una tasa de apenas 3.21 %, y destaca por tener el volumen de residuos en rellenos sanitarios más bajo del país: 851,435 toneladas por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la calidad del agua, Connecticut figura entre los estados con mejores estándares, ocupando el 12.º lugar con solo 120 contaminantes detectados.

Su aire también se mantiene dentro de parámetros saludables, con un nivel de 6.06 PM2.5, que lo coloca en la 16.ª posición nacional.

La cultura del reciclaje es otro de sus puntos fuertes. De hecho, Connecticut se ubica en la segunda posición a nivel nacional, reflejando un compromiso ciudadano y gubernamental con la sostenibilidad.

Finalmente, las emisiones de químicos tóxicos se encuentran entre las más bajas de Estados Unidos, consolidando al estado como un referente en políticas ambientales y de salud pública.