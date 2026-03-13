De repartidor a recibir más de $500.000: La historia del abuelito que conmovió a EEUU tras video viral en redes

Un jubilado de Tennessee de 78 años se ha vuelto viral después de que la cámara de seguridad de una casa lo captara batallando para entregar un pedido de café, como parte de su trabajo de repartidor.

Esto desató una ola de generosidad que hasta el momento ha recaudado más de 500.000 dólares para ayudarlo a regresar a su jubilación.

En el video aparece Richard Pulley caminando lentamente por la entrada de una casa en Manchester, Tennessee, para entregar un pedido de Starbucks. El clip muestra al abuelito avanzando con cuidado por el camino antes de agacharse para dejar el pedido en el porche.

El video fue compartido en TikTok por la propietaria de la vivienda, Brittany Smith, quien se conmovió por la determinación del repartidor y se propuso encontrarlo.

#13Mar | Un jubilado de Tennessee de 78 años se ha vuelto viral después de que la cámara de seguridad de una casa lo captara batallando para entregar un pedido de café, como parte de su trabajo de repartidor, lo desató una ola de generosidad que hasta el momento ha recaudado más… pic.twitter.com/4sbKzo4XeS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 13, 2026

Los usuarios de Internet identificaron rápidamente a Pulley, revelando que él y su esposa, Brenda, habían estado trabajando juntos como repartidores para DoorDash durante más de un año.

Brenda conduce mientras Pulley se encarga de las entregas. Empezaron a trabajar juntos después de que Brenda perdiera su empleo «sin tener ella la culpa», dejando a la familia sin una fuente de ingresos.

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🇺🇸 | Este es Richard, de 78 años, trabaja como repartidor en Tennessee después de que su esposa, Brenda, perdiera su empleo, ya que sus ingresos actuales no cubrían los gastos mensuales de vivienda y medicamentos. Su historia se volvió viral cuando una cliente, Brittany Smith,… pic.twitter.com/EPv2KBZNEF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 12, 2026

“Cuando uno supera los 75 años, no es que haya una fila de gente esperando para contratarte”, dijo Brenda, explicando que los repartos les ayudaban a cubrir los gastos cotidianos y los crecientes costos médicos.

Pulley añadió que el trabajo se volvió necesario para complementar sus ingresos. La pareja lleva más de 56 años casada y ha tenido que afrontar miles de dólares en gastos médicos cada año.

Tras conocer su situación, Smith creó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la pareja a volver a disfrutar de su jubilación. En cuestión de días, la misma recibió un apoyo masivo de desconocidos en internet.

Hasta este viernes, las donaciones habían ascendido a 546.000 dólares. En horas recientes, Smith se reunió con ellos en un restaurante local para darle la noticia de la recaudación, lo que los dejó atónitos.

«Es realmente difícil creer que haya tanta gente tan generosa como para intentar ayudarnos, gente que ni siquiera nos conoce», dijo Pulley, y añadió que el apoyo les ha quitado «mucha presión de encima» en sus vidas.

Brenda también expresó su gratitud a Smith por haberlos localizado y organizado la recaudación de fondos, diciendo que le sorprendía que alguien se preocupara lo suficiente como para ayudar a completos desconocidos.