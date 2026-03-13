Lo que le habría recomendado Trump a María Corina sobre su regreso a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría recomendado a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora.

De acuerdo a lo reseñado por el diario The New York Times, Trump le aseguró a Machado que le preocupa su seguridad.

Trump transmitió ese mensaje a Machado durante la reunión de casi dos horas que mantuvo con la premio nobel de la paz hace una semana en la Casa Blanca, según una fuente oficial estadounidense y a otra persona familiarizada con el encuentro.

Asimismo, Trump le habría señalado a María Corina que la situación en Venezuela es volátil y que es mejor que posponga su regreso por su propia seguridad, un mensaje que le han reiterado otros miembros del Gobierno de EEUU, de acuerdo con el periódico.

EL REGRESO DE MARÍA CORINA A VENEZUELA

Sin embargo, pese a la recomendación de Trump, Machado ha indicado que su intención sigue siendo regresar a Venezuela, aunque no dio fechas para su retorno.

«Los venezolanos han entendido que esta es una lucha importantísima para el país… Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados y una vez pueda terminar de llevar una misión que vine a cumplir», declaró desde Chile tras asistir a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast.

En ese sentido, apuntó que regresará a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional.

«Esto no se trata de un sector o un partido, se trata de que nosotros tendremos un gobierno para todos los venezolanos. Sobre todo aquellos que piensan distinto, a los que les vamos a demostrar que vamos a estar al servicio y vamos a respetar los derechos de todos. La historia y la justicia juzgarán los errores y actos que cada uno ha cometido. A mí lo que me corresponde es asegurarle a cada uno de los venezolanos que hoy luchan por la democracia y la libertad puedan ser parte de este proceso, fue lo que hicimos después de las primarias», afirmó.

Marco Rubio ha dejado claro a Caracas que debe haber un líder elegido democráticamente en Venezuela para cuando Trump acabe su segundo mandato, en enero de 2029, reseñó el medio según lo publicado por EFE.

Incluso, indican que a algunas personas del círculo de Trump no les gusta que Machado descarte rotundamente cualquier negociación con el chavismo, y han promovido un intento de relacionarse con otros miembros de la oposición venezolana.