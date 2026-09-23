Las fotos de la «histórica reunión» de Delcy Rodríguez y Donald Trump

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes en horas de la noche una reunión con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

«Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad», comentó Rodríguez en sus redes sociales tras el encuentro.

La reunión tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción ofrecida por Trump.

Oliver Blanco, vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, aseguró que este «histórico encuentro» marca una nueva etapa de diálogo y entendimiento entre ambos países.

«Venezuela avanza con una visión de transformación económica, política y social, promoviendo relaciones basadas en el interés nacional», indicó.

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En esta línea, resaltó que se trata de un paso importante hacia nuevas oportunidades para el país y los venezolanos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, también asistieron a la reunión.

Rodríguez tiene previsto ofrecer su discurso ante la Asamblea General de la ONU este miércoles.