De la alegría a la fatalidad: Influencer se ahogó durante pruebas para competición de nado de aguas abiertas

Una publicación llena de optimismo en su rutina deportiva, se convirtió en el último registro de vida de la triatleta brasileña Mara Flávia, de 38 años, quien murió ahogada durante la prueba de natación del Ironman en The Woodlands, en Texas (EEUU).

Dos días antes de la competencia, la influencer compartió en Instagram una foto al borde de una piscina, luciendo un bañador y gorro rosas, acompañada del mensaje: «Un día más en el trabajo».

Se trata de la última frase para sus más de 60.000 seguidores. La imagen, musicalizada con Show Me Love de Robin S, reflejaba la concentración y disciplina que caracterizaban su preparación.

La tragedia ocurrió el pasado sábado por la mañana, durante el segmento de aguas abiertas, el primero de los tres desafíos que conforman la extenuante carrera de 140 millas.

Según el medio local KPRC, los bomberos recibieron la alerta de una «nadadora desaparecida» alrededor de las 7:30 de la mañana, aproximadamente una hora después del inicio de la prueba femenina.

Lo que se detalló, es que las condiciones de visibilidad eran complicadas, lo que dificultó la búsqueda inicial y generó preocupación entre voluntarios y competidores.

Uno de esos voluntarios, Shawn McDonald, relató —según New York Post— el momento de tensión que vivió al intentar localizar a la atleta.

«Me zambullí inmediatamente y comencé a buscarla. Después de aproximadamente un minuto bajo el agua, sentí su cuerpo con el pie. Salí a la superficie, respiré hondo como nunca antes y volví a sumergirme. Ya no estaba», contó.

Minutos después, las autoridades ordenaron a los voluntarios salir del agua, mientras embarcaciones equipadas con sonar rastreaban la zona.

El cuerpo de Mara Flávia fue encontrado alrededor de las 9:37 de la mañana, a unos tres metros de profundidad, según confirmó el jefe de bomberos de The Woodlands, Palmer Buck.

La oficina del sheriff del condado de Montgomery informó posteriormente que la deportista «se ahogó mientras participaba en la prueba de natación del evento» y, que la unidad de Delitos Graves continuará investigando el caso, siguiendo los protocolos habituales.

Hasta ahora, se desconoce qué provocó que la triatleta se hundiera.

¿QUÉ SE SABE DE MARA FLÁVIA?

Antes de dedicarse al deporte, Flávia había construido una carrera en radio y televisión tras graduarse en periodismo.

A los 28 años decidió volcarse al triatlón, disciplina en la que destacó al ganar dos veces el Gran Premio de Brasil y obtener un tercer lugar en el triatlón de Brasilia.

Como era de esperarse, su muerte ha generado conmoción en la comunidad deportiva brasileña y en el circuito internacional, donde era reconocida por su carisma, constancia y pasión con la que inspiraba a otros atletas.