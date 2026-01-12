Trump asegura que EEUU controlará Groenlandia de «una forma u otra», y dio detalles de un ‘acuerdo’ con Dinamarca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el tablero geopolítico al afirmar que “controlará Groenlandia de una forma u otra”, una declaración que reaviva tensiones con Dinamarca y coloca nuevamente al Ártico en el centro de la competencia estratégica global.

La noticia, difundida por múltiples medios internacionales, subraya que Trump considera la isla —territorio autónomo bajo soberanía danesa— como un punto clave para la seguridad nacional estadounidense ante la creciente presencia rusa y china en la región.

“Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, a pesar de que ninguna de las potencias ha reclamado la isla.

Lo cierto, es que para la administración estadounidense, el Ártico se ha convertido en un espacio de competencia militar y económica, especialmente por sus rutas marítimas emergentes y sus vastos recursos minerales. En ese contexto, Groenlandia representa un enclave geoestratégico de alto valor.

¿QUIERE UN ACUERDO POR GROENLANDIA?

Trump afirmó que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el territorio autónomo danés, pero recalcó: «De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia».

“Cuando la poseemos, la defendemos”, afirmó el mandatario. Así enfatizó en la necesidad de control y protección directa sobre la isla.

Dinamarca y varios socios europeos manifestaron sorpresa y preocupación frente a las advertencias de Trump sobre Groenlandia, un territorio clave entre América del Norte y el Ártico donde Estados Unidos mantiene una base militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

“Groenlandia debería hacer un trato, porque Groenlandia no quiere ver a Rusia o China tomar el control”, advirtió Trump, mientras se burlaba de sus defensas.

En tanto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió la semana pasada que cualquier acción estadounidense destinada a tomar Groenlandia por la fuerza pondría fin a ocho décadas de cooperación y seguridad transatlántica por medio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Groenlandia, que fue colonia danesa hasta 1953, alcanzó un estatus de autonomía en 1979 y mantiene abierta la posibilidad de reducir gradualmente su dependencia de Dinamarca.

Tanto la mayoría de sus habitantes como la mayor parte de las fuerzas políticas han rechazado quedar bajo control de Estados Unidos, subrayando que el futuro del territorio debe ser decidido exclusivamente por el pueblo groenlandés.